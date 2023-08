Vaga de emprego com salário de MAIS de R$ 6 mil? Saiba onde tem

Neste momento, numerosos cidadãos do Brasil estão em busca de oportunidades de trabalho. Nos últimos tempos, a crise originada pelo Covid-19 ocasionou a perda da vaga de emprego que muitos cidadãos tinham. Contudo, no ano de 2023, a crise sanitária chegou ao término e a nação se encontra em um período de recuperação econômica. Dessa maneira, variadas empresas estão apresentando cargos, com remunerações diversas e diferentes níveis de instrução.

Existem ofertas de trabalho que proporcionam um salário mensal de R$ 7 mil. É essencial realçar que, adicionalmente à compensação financeira, os recrutadores também oferecem uma série de vantagens aos colaboradores. Por este motivo, tal vaga de emprego é bastante concorrida, mas indubitavelmente valiosas. Afinal, representam um meio de atingir a reinserção profissional.

Empresa anuncia vaga de emprego para indivíduos que buscam suas primeiras experiências de trabalho

Antes de mais nada, é relevante abordar o assunto de estágio. Este tipo de admissão é voltado para jovens que estão nos derradeiros anos da graduação ou que acabaram de se formar. A companhia está em busca de novos líderes e capacita aqueles que foram aprovados no processo de seleção.

Comumente, representam excelentes oportunidades de trabalho para quem deseja seguir uma trajetória na esfera privada. Afinal, existe a possibilidade de efetivação e desenvolvimento profissional, o que torna o currículo do aspirante mais competitivo.

A instituição de celulose Bracell, localizada na Bahia, tem 42 vagas disponíveis para o programa de Estágio. Os aspirantes irão desempenhar funções nas áreas operacionais das fábricas, silvicultura, logística e administração.

Importante ressaltar que o programa tem início no próximo ano, ou seja, em 2024. Quem for contratado receberá uma remuneração de R$ 7,3 mil.

Confira os requisitos necessários para ocupar a vaga de trabalho na Bracell

Os interessados nas oportunidades de emprego precisam ter finalizado a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. Eles terão a possibilidade de trabalhar, de modo presencial, em uma das seguintes cidades:



Camaçari;

Entre Rios;

Alagoinhas;

Lençóis Paulista;

Água Clara;

São Paulo;

Mato Grosso do Sul.

Todos os cursos são aceitos, incluindo licenciatura e bacharelado, porém há algumas condições. O candidato deve ter disponibilidade para viagens e residir em um dos locais mencionados. Além disso, é necessário possuir proficiência na língua inglesa. Por fim, é requerido o trabalho presencial.

As inscrições podem ser efetuadas no portal da companhia. Para isso, basta acessar o link oficial. Os interessados nas oportunidades de trabalho devem efetuar o registro até o dia 15 de setembro, de acordo com as informações oficiais fornecidas pela empresa.

Verifique as vantagens que os cargos têm

As vagas de trabalho oferecem diversos benefícios. Em primeiro lugar, a remuneração é de R$ 7,3 mil. Além disso, incluem participação nos lucros e resultados da empresa, bem como prêmios adicionais. Importante destacar que os funcionários podem usufruir de um auxílio-alimentação ou alimentação no local.

O processo seletivo terá várias etapas, sendo que a primeira consiste em um teste de perfil comportamental. Por fim, ocorrerá uma entrevista com os líderes do setor.

Um pouco sobre a Bracell

A Bracell é uma empresa brasileira, uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo. Ela possui operações industriais em Camaçari e Lençóis Paulista, no Brasil, e também áreas florestais no interior desses estados.

Sua produção se concentra em celulose solúvel, que é utilizada na fabricação de produtos como papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes, etc. A empresa também produz celulose especial, que é utilizada em uma variedade de aplicações, como a produção de papéis fotográficos, papéis especiais, entre outros.

A Bracell é uma empresa comprometida com a sustentabilidade. Então, utiliza técnicas de plantio e colheita sustentáveis, e também investe em projetos de reflorestamento. Ademais, a organização se mostra socialmente responsável, e investe em projetos de desenvolvimento social nas comunidades onde atua.