Saber se vai ter o 5° lote de restituição do Imposto de Renda é o desejo de muitos contribuintes que ainda não receberam os devidos valores. No entanto, por mais que a Receita Federal já tenha divulgado o calendário de pagamentos, muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito da restituição do IR 2023.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Desse modo, você poderá saber se vai ter 5° lote de restituição do Imposto de Renda e tirar mais algumas dúvidas. Portanto, não deixe de ler até o final para saber tudo o que precisa sobre a restituição do IR deste ano. Acompanhe e confira!

Vai ter 5º lote de restituição do Imposto de Renda?

O processo de declaração do Imposto de Renda é uma época de grande movimentação para os contribuintes, marcada pela organização de documentos e cálculos precisos. No entanto, além das obrigações, existe a esperança de receber a tão aguardada restituição.

Dessa forma, a pergunta que muitos contribuintes se fazem é se haverá ou não o 5º lote de restituição do Imposto de Renda. E a resposta é sim. De acordo com o calendário que a Receita Federal divulgou, o 5º lote está previsto para consulta em 22 de setembro, com pagamento programado para 29 de setembro.

Entretanto, os contribuintes devem estar atentos, pois antes do 5º e último lote, ainda haverá a disponibilização do 4º lote, que ocorrerá ainda esse mês.

Confira o calendário completo da restituição do IR 2023

Ademais, para entender a questão do 5º lote de restituição do Imposto de Renda, é importante revisar o calendário de pagamentos que a Receita Federal estabeleceu para este ano. Sendo assim, até o momento, a RF já disponibilizou os três primeiros lotes de restituição, com datas de consulta e pagamento conforme a seguir:

1º lote: Consulta em 24 de maio, pagamento em 31 de maio;

2º lote: Consulta em 23 de junho, pagamento em 30 de junho;

3º lote: Consulta em 24 de julho, pagamento em 31 de julho;

4º lote: Consulta em 24 de agosto, pagamento em 31 de agosto e;

5º e último lote: Consulta em 22 de setembro, pagamento 29 do mesmo mês.

Conforme mencionado acima, a Receita Federal já liberou os primeiros três lotes. O que proporcionou um alívio financeiro para milhares de contribuintes. Nos dois primeiros, a RF utilizou alguns critérios de prioridade, e por isso, idosos, pessoas portadoras de deficiência e quem entregou a declaração mais cedo, entraram nesses lotes.

Entretanto, a partir do terceiro lote, não existem mais critérios de prioridade. Sendo assim, todos os que ainda não receberam, têm chances de entrar nesses pagamentos. Assim sendo, com o 4º e o 5º lotes a caminho, aqueles que ainda não receberam têm a oportunidade de aguardar ansiosamente pela chegada do dinheiro.

Como verificar se você está no 5º lote de restituição do Imposto de Renda?

A consulta para verificar se está no 5º lote de restituição do Imposto de Renda é simples, e você pode fazer diretamente no site da Receita Federal.

Para isso, basta acessar a página destinada à consulta da restituição e inserir o seu CPF e data de nascimento. Dessa maneira, se o seu nome estiver na lista, significa que você está entre os beneficiados pelo 5º lote.

O que fazer se não receber a restituição do Imposto de Renda?

Receber a restituição do Imposto de Renda é uma expectativa de muitos contribuintes. No entanto, pode acontecer de você não receber o valor esperado ou, até mesmo, não receber nada.

Dessa forma, se infelizmente isso ocorrer com você, confira abaixo o que fazer:

1. Verifique as informações

Primeiramente, é necessário verificar se todas as informações declaradas estão corretas. Isso porque, qualquer erro pode ocasionar a não liberação da restituição. Sendo assim, caso identifique algum equívoco, é importante retificar a declaração o mais rápido possível.

2. Entre em contato com a Receita Federal

Ademais, é preciso entrar em contato com a Receita Federal para obter informações sobre a situação específica do seu caso. Eles poderão informar os motivos da não liberação da restituição, além de dar orientações sobre o que fazer para resolver.

3. Recorra ao Poder Judiciário

Finalmente, em último caso, é possível recorrer ao Poder Judiciário por meio de uma ação judicial. Porém, essa medida só deve ser tomada se todas as alternativas anteriores forem esgotadas.

Agora que você já sabe se vai ter o 5° lote de restituição do Imposto de Renda, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!