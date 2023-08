Vale a pena fazer concurso em cadastro de reserva?

Você já se deparou com um edital de concurso público que não oferece vagas imediatas, mas apenas cadastro de reserva? A propósito, você ficou em dúvida se vale a pena se inscrever e se preparar para esse tipo de concurso?

Pois, neste artigo, vamos explicar o que é cadastro de reserva, quais as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de concurso, e como aumentar as suas chances de ser convocado.

O que é cadastro de reserva?

O cadastro de reserva é uma modalidade de concurso público em que o órgão ou a entidade responsável pelo certame não define previamente o número de vagas a serem preenchidas. Na verdade, apenas forma uma lista de candidatos aprovados que poderão ser convocados conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária.

Sendo assim, o cadastro de reserva é diferente do concurso para provimento efetivo. Em que o órgão ou a entidade estabelece no edital o número exato de vagas a ocupar pelos candidatos aprovados dentro do prazo de validade do concurso.

Dessa maneira, essa é uma etapa diferente do concurso para provimento efetivo com formação de cadastro de reserva. Isto é, em que o órgão ou a entidade oferece vagas imediatas e também forma uma lista de candidatos excedentes.

Assim, a convocação dos candidatos nessa modalidade só acontece caso haja desistência ou eliminação dos candidatos dentro das vagas. Ou caso haja abertura de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso.

Quais as vantagens e desvantagens de fazer concurso em cadastro de reserva?



Fazer concurso em cadastro de reserva tem suas vantagens e desvantagens. Veja algumas delas:

Vantagens

Menor concorrência: como muitos candidatos preferem concursos com vagas imediatas, os concursos em cadastro de reserva costumam ter menos inscritos. Logo, o que pode aumentar as chances de aprovação;

Maior tempo de preparação: além disso, não têm data certa para a convocação dos candidatos. Portanto, eles podem servir como uma oportunidade para estudar com mais calma e profundidade os conteúdos exigidos, sem pressa ou ansiedade;

Possibilidade de convocação: apesar da incerteza, os concursos em cadastro de reserva podem gerar convocações ao longo do prazo de validade, especialmente se houver demanda por pessoal, vacância nos cargos ou criação de novas vagas. Além disso, os candidatos podem recorrer ao Poder Judiciário para garantir o seu direito à nomeação caso haja contratação temporária ou terceirização para o mesmo cargo ou função.

Desvantagens

Falta de garantia: diferentemente dos concursos com vagas imediatas, os concursos em cadastro de reserva não geram direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados. Assim, isso significa que eles dependem da vontade e da conveniência da administração pública para serem convocados, o que pode nunca acontecer;

Insegurança jurídica: os concursos em cadastro de reserva também estão sujeitos a questionamentos judiciais sobre a sua legalidade e moralidade. Pois, podem ferir os princípios constitucionais do concurso público, da publicidade, da eficiência e da razoabilidade. Ademais, alguns órgãos ou entidades podem usar o cadastro de reserva como uma forma de burlar a lei e evitar a contratação dos candidatos;

Desatualização dos conteúdos: como os concursos em cadastro de reserva podem demorar muito para convocar os candidatos, eles podem exigir conteúdos que já estejam desatualizados ou defasados em relação à realidade do cargo, ou da função. Desse modo, isso pode prejudicar o desempenho dos candidatos na prova ou na atividade profissional.

Como aumentar as chances de ser convocado em concurso em cadastro de reserva?

Apesar das dificuldades, é possível aumentar as chances de ser convocado em concurso em cadastro de reserva. Então, veja algumas dicas:

Escolha bem o concurso

Antes de se inscrever em um concurso em cadastro de reserva, pesquise sobre o órgão ou a entidade responsável pelo certame. Ademais, veja o histórico de convocações, a demanda por pessoal, a situação orçamentária e a estabilidade dos servidores.

Para isso, prefira concursos de órgãos ou entidades que tenham tradição de convocar os candidatos em cadastro de reserva, que tenham carência de pessoal ou que estejam em expansão.

Estude com qualidade

Mesmo que o concurso seja em cadastro de reserva, não descuide da sua preparação. Por isso, estude com foco, disciplina e dedicação, seguindo um plano de estudos adequado ao seu perfil e ao seu objetivo.

Busque materiais de qualidade, cursos preparatórios, simulados e questões de provas anteriores. Desse modo, mantenha-se atualizado sobre os conteúdos exigidos e sobre as novidades do concurso.

Fique atento às convocações

Após a homologação do concurso, fique atento às publicações oficiais do órgão ou da entidade responsável pelo certame. Para isso, acompanhe o Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, conforme o caso, bem como o site da banca organizadora e o site do órgão ou da entidade.

Não perca os prazos e as exigências para a convocação, como a apresentação dos documentos e a realização dos exames médicos.

Defenda os seus direitos

Caso você se sinta prejudicado ou lesado pelo órgão, ou pela entidade responsável pelo concurso, não hesite em buscar a defesa dos seus direitos.

Você pode recorrer administrativamente ou judicialmente para garantir a sua nomeação caso haja contratação temporária ou terceirização para o mesmo cargo ou função, ou caso haja violação dos princípios constitucionais do concurso público.