VALE-GÁS de R$300 é liberado; veja quem pode receber

O Programa Vale-Gás é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, inserido no Bolsa do Povo, que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social a adquirir botijões de gás de cozinha. O benefício, no valor de R$ 300,00, é pago em três parcelas bimestrais de R$ 110,00 cada, totalizando R$ 330,00 por ano. Neste artigo, vamos entender como funciona o Vale-Gás, quem tem direito a receber o benefício e como o programa faz parte de um conjunto de ações voltadas para o atendimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Como funciona o Vale-Gás?

O Vale-Gás é destinado a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O programa oferece três parcelas por ano, no valor de R$ 110,00 cada, para a compra de botijões de gás de cozinha de 13 quilos. O repasse do valor é feito diretamente no cartão do Bolsa do Povo, que é entregue às famílias beneficiárias.

Uma das vantagens do Vale-Gás é que não é necessário solicitar o auxílio. A inscrição no programa é realizada de forma automática, desde que o cidadão atenda aos critérios estabelecidos.

Quem tem direito ao Vale-Gás?

Para ter direito ao benefício do Vale-Gás, é necessário cumprir alguns critérios. Até fevereiro deste ano, os requisitos eram os seguintes:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o registro atualizado nos últimos 2 anos;

Ter renda familiar mensal per capita de até R$ 178,00;

Não ser beneficiário do Bolsa Família;

Residir em locais como favelas, comunidades, ocupações, palafitas, assentamentos, entre outros.

O Bolsa do Povo: Centralizando Benefícios e Ações Sociais

O Vale-Gás faz parte do Bolsa do Povo, um programa estadual que tem como objetivo centralizar a gestão de benefícios, ações e projetos destinados ao atendimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Instituído pela Lei n. 17.372, o programa abrange diversas áreas, como qualificação profissional, saúde, educação, assistência social, habitação, esporte e trabalho.

Dentro do Bolsa do Povo, os benefícios variam entre R$ 100,00 e R$ 2.000,00, de acordo com as necessidades e prioridades de cada família. O Vale-Gás, com o repasse de R$ 300,00 por ano, é uma importante ferramenta para garantir o acesso a um recurso essencial, como o gás de cozinha.



Redesenho do Bolsa do Povo e o Futuro do Vale-Gás

No dia 28 de fevereiro, o Vale-Gás foi temporariamente suspenso. No entanto, o governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcisio de Freitas (Republicanos), afirmou que está trabalhando em um redesenho do Bolsa do Povo, incluindo o Vale-Gás. Dessa forma, é esperado que o benefício volte a ser pago em breve, beneficiando novamente as famílias em situação de vulnerabilidade social.

É importante ressaltar que o Vale-Gás é apenas uma das ações do Bolsa do Povo. O programa engloba uma série de iniciativas para promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade. Além do auxílio financeiro, o Bolsa do Povo oferece oportunidades de qualificação profissional, acesso à saúde, educação, assistência social, habitação, esporte e trabalho.

Ademai , o Programa Vale-Gás, inserido no Bolsa do Povo, é uma importante iniciativa do governo do Estado de São Paulo para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o repasse de três parcelas bimestrais no valor de R$ 110,00 cada, as famílias beneficiárias têm a oportunidade de adquirir botijões de gás de cozinha, garantindo o acesso a um recurso essencial. Além do Vale-Gás, o Bolsa do Povo oferece diversas outras ações e benefícios, visando à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Fique atento às atualizações sobre o redesenho do programa e as possíveis mudanças no Vale-Gás. Juntos, podemos promover a igualdade e o bem-estar de todos.