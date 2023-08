VALE-GÁS volta em AGOSTO e anima brasileiros; confira as datas de pagamento

O Programa Vale-gás foi instituído com o objetivo de auxiliar as famílias vulneráveis na compra do botijão de gás de cozinha, um item essencial para o uso domiciliar. Diante do aumento do preço do botijão em todo o país, muitas famílias enfrentaram dificuldades para adquirir esse produto básico, recorrendo a alternativas menos seguras, como o uso de fogão a lenha ou outros tipos de gases.

A Origem e Evolução do Programa

O pagamento do Vale-gás teve início no último ano como uma iniciativa inédita do governo federal. Inicialmente, o valor oferecido correspondia a 50% da média nacional para o botijão de 13 kg. No entanto, entre os meses de agosto e dezembro de 2022, o programa passou a cobrir integralmente o preço do botijão, ou seja, 100% da média nacional.

A sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tornou obrigatória a manutenção da cobertura integral do preço do botijão por lei. Desde então, o programa prevê o pagamento a cada dois meses, com datas de início dos depósitos definidas.

Quem Pode Receber o Vale-gás?

Para receber o Vale-gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com renda familiar de no máximo meio salário mínimo por pessoa. Embora haja prioridade para aqueles que já recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a inclusão em qualquer um desses programas não garante acesso direto ao auxílio para compra do botijão.

O governo adiciona novas pessoas ao programa de acordo com o orçamento disponível. O pagamento é realizado por meio de transferência direta na conta do Caixa Tem, seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família. O grupo contemplado a cada dia útil é definido com base no final do NIS (Número de Identificação Social).

Confira a tabela com as datas de pagamento do Vale-gás de acordo com o número final do NIS:

Número Final do NIS Data de Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

O Impacto do Vale-gás nas Famílias Vulneráveis



A disponibilização do Vale-gás tem sido fundamental para garantir que as famílias vulneráveis tenham acesso a um item essencial para o seu bem-estar. Com o auxílio financeiro, essas famílias podem adquirir o botijão de gás de cozinha de 13 kg, o que contribui para a segurança alimentar e a qualidade de vida.

Além disso, o programa também tem impactos positivos no meio ambiente, uma vez que o uso de fogão a lenha ou outros tipos de combustíveis menos seguros pode gerar poluição e riscos à saúde das famílias.

Ademais, o Programa Vale-gás é uma importante iniciativa do governo federal para auxiliar as famílias vulneráveis na compra do botijão de gás de cozinha. Com o aumento do preço desse item essencial, muitas famílias enfrentaram dificuldades para adquiri-lo, colocando em risco a sua saúde e bem-estar.

A cobertura integral do preço do botijão pelo Vale-gás é um alívio para essas famílias, garantindo que elas possam ter acesso a um item fundamental para a preparação de alimentos. Além disso, o programa também contribui para a preservação do meio ambiente, incentivando o uso de uma fonte de energia mais limpa e segura.

É fundamental que as famílias que se enquadram nos critérios de elegibilidade estejam atentas às datas de pagamento e se inscrevam no Cadastro Único para garantir o acesso ao benefício. O Vale-gás representa uma importante conquista para as famílias vulneráveis, proporcionando-lhes mais dignidade e qualidade de vida.