Valentina Ferrer derrete Miami com modelo Bod!

Os Hot Shots de verão desta semana estão vindo de South Beach, onde modelos argentinos Valentina Ferrer passou fio dental na Flórida com seus pãezinhos perfeitamente bronzeados, um biquíni esponjoso e um boné boonie.

Quando esta mamãe de Miami Beach não está tomando sol no sul, Valentina modela em todo o mundo, concentra-se em sua linha de saúde Kapowder e passa seu tempo criando seu adorável bebê com seu amor de longa data… e o rei do reggaeton… J Balvin!