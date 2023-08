Valor de agosto passou por AUMENTO pelo Governo? Veja o que se sabe

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um apoio financeiro para suprir suas necessidades básicas. Recentemente, houve um aumento no valor do benefício do Bolsa Família, trazendo alívio para milhões de famílias em todo o país. No texto a seguir, vamos discutir o aumento do valor do Bolsa Família pelo governo em agosto, bem como as categorias de benefícios abrangidas pelo programa.

O Programa Bolsa Família e suas Categorias de Benefícios

O programa Bolsa Família abrange diferentes categorias de benefícios, adaptadas à situação de cada beneficiário. Essas categorias incluem o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), o Benefício Complementar (BCO), o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF), o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) e o Benefício Extraordinário de Transição (BET).

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Esse benefício é no valor de R$ 142 por pessoa na família. Ele visa proporcionar uma renda mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Benefício Complementar (BCO): O BCO é uma quantia adicional paga às famílias cujos benefícios somados não atingem R$ 600. Ele garante que todas as famílias beneficiárias recebam pelo menos esse valor por família.

Benefício Primeira Infância (BPI): Esse benefício consiste em um acréscimo de R$ 150 por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Ele tem como objetivo auxiliar na alimentação e cuidados básicos das crianças nessa faixa etária.

Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e a crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Ele busca auxiliar as famílias com despesas relacionadas à saúde e educação desses indivíduos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um acréscimo de R$ 50 por cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Essa categoria de benefício teve início das transferências em setembro e visa auxiliar no cuidado e alimentação das mães e bebês.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é destinado a situações específicas, garantindo que ninguém receba menos do que no programa anterior, o Auxílio Brasil. Ele é válido até maio de 2025 e tem como objetivo trazer estabilidade e segurança para as famílias beneficiárias.

O Aumento do Valor do Bolsa Família em Agosto

No mês de julho, a média do benefício distribuído pelo Bolsa Família foi de R$ 600,00. Esse valor beneficiou cerca de 20,9 milhões de famílias em todo o país, totalizando aproximadamente R$ 14 bilhões em recursos investidos. No entanto, a boa notícia é que o governo anunciou um aumento no valor do benefício a partir do mês de agosto.

A partir de agosto, o valor médio do Bolsa Família passará a ser de R$ 684,17. Esse aumento representa uma medida importante para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade recebam um apoio financeiro adequado para suprir suas necessidades básicas.

Renda Mínima e Condições de Elegibilidade

Além do aumento no valor do Bolsa Família, o governo também promoveu mudanças nas condições de elegibilidade para o programa. Desde março, houve um aumento na renda mínima para ingresso no Bolsa Família, abrangendo agora famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Anteriormente, a faixa de pobreza contemplava renda de até R$ 210 por pessoa.

No entanto, para garantir a recepção do Bolsa Família, as famílias devem satisfazer condições nas áreas de saúde e educação. Essas condições incluem a necessidade de manter a frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, realizar o acompanhamento pré-natal para gestantes, monitorar aspectos nutricionais (peso e altura) das crianças até sete anos e seguir o calendário nacional de vacinação.



Ao matricularem suas crianças na escola e as vacinarem nas unidades de saúde, é essencial que as famílias informem que pertencem ao grupo de beneficiários do Bolsa Família. Dessa forma, garantem o acesso contínuo ao benefício e contribuem para o cumprimento das políticas de saúde e educação do programa.