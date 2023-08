Valor de SEGUROS de Carro dispara e brasileiros ficam em choque

O mercado de seguros de automóveis está experimentando um crescimento significativo no Brasil, acompanhando o aumento nas vendas de veículos. No primeiro semestre deste ano, o emplacamento de veículos apresentou uma alta de quase 14% em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 1,88 milhão de unidades vendidas.

Esse bom desempenho do setor automotivo também contribuiu para o crescimento do mercado de seguros de automóveis, que registrou um aumento de 12,38% na demanda no mesmo período.

A relação entre o emplacamento de veículos e o mercado de seguros automotivos

O crescimento nas vendas de veículos tem impacto direto no mercado de seguros automotivos. À medida que mais carros são emplacados, aumenta a demanda por seguros para proteger esses veículos. Os dados do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS) mostram que a demanda por seguros de automóveis cresceu de forma consistente nos primeiros seis meses do ano, acompanhando o aumento nas vendas de veículos.

O desempenho do mercado de seguros de automóveis por estado

Alguns estados se destacaram nesse crescimento do mercado de seguros de automóveis. No período analisado, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 21,47% na demanda por seguros de automóveis, enquanto São Paulo teve um crescimento de 13,47%. Minas Gerais e Rio de Janeiro também apresentaram aumentos, com taxas de 11,90% e 5,35%, respectivamente.

Comportamento da demanda por seguros de automóveis ao longo do tempo

No mês de junho, em comparação com maio, a demanda por seguros de automóveis se manteve estável, com uma leve queda de 0,33%. Esse comportamento pode ser atribuído a um menor número de consultas para a comparação de preços das seguradoras, que se estabilizaram em maio.

Segundo Daniel Gusson, head comercial de seguros da Neurotech, é importante considerar que nem todas as consultas resultam em efetivação de propostas, pois a aceitação da apólice depende de várias variáveis de risco que afetam seu valor. Portanto, o INDS mensura todas as consultas de cotações feitas na plataforma da Neurotech, mas nem todas se concretizam em contratos de seguro.

Mudanças no comportamento do consumidor de seguros de automóveis



Você também pode gostar:

O comportamento errático registrado nos primeiros meses do ano no INDS está relacionado ao aumento significativo dos valores dos seguros de automóveis. Até então, os segurados estavam acostumados a renovar seus seguros sem cotar outras companhias, mas começaram a perceber a diferença de preço entre as seguradoras e passaram a buscar alternativas mais em conta.

“O produto é muito similar e, mesmo com o relacionamento com a seguradora, o preço passou a destoar tanto que não fazia mais sentido pagar a mais. Agora há uma acomodação desse movimento”, ressalta Daniel Gusson.

Benefícios de cotar diferentes seguradoras

A busca por alternativas mais econômicas no mercado de seguros de automóveis pode trazer diversos benefícios para os consumidores. Ao cotar diferentes seguradoras, os clientes têm a oportunidade de encontrar opções com melhor relação custo-benefício, além de poderem negociar melhores condições e coberturas mais adequadas às suas necessidades.

A importância do seguro de automóveis

O seguro de automóveis é essencial para proteger o patrimônio dos motoristas e garantir a tranquilidade em caso de acidentes ou danos ao veículo. Além disso, o seguro de automóveis também oferece cobertura para terceiros, protegendo o segurado de possíveis responsabilidades civis.

Dicas para contratar o seguro de automóveis ideal

Ao contratar um seguro de automóveis, é importante considerar alguns aspectos para garantir a escolha do plano ideal. Confira algumas dicas:

Pesquise e compare diferentes seguradoras antes de tomar uma decisão. Avalie as coberturas oferecidas por cada seguradora e escolha aquelas que são mais relevantes para o seu perfil e necessidades. Verifique a reputação da seguradora no mercado, buscando informações sobre o atendimento ao cliente e a rapidez no processo de sinistros. Considere a franquia do seguro, que é o valor que você precisará pagar em caso de sinistro. Busque um equilíbrio entre uma franquia acessível e um valor de seguro justo. Leia atentamente todas as cláusulas do contrato antes de assinar, garantindo que você está ciente de todas as condições e limitações do seguro.

Ademais, o crescimento nas vendas de veículos tem impulsionado o mercado de seguros de automóveis no Brasil. Com o aumento da demanda por seguros, os consumidores têm buscado alternativas mais econômicas e vantajosas, cotando diferentes seguradoras para encontrar o plano ideal.

Ao contratar um seguro de automóveis, é importante considerar as coberturas oferecidas, a reputação da seguradora e as condições do contrato. Proteger o patrimônio e garantir a tranquilidade em caso de acidentes são aspectos essenciais para os motoristas, tornando o seguro de automóveis uma escolha indispensável.