Valor do PIS ano-base 2022 já passou por definição da CAIXA? Confira o que se sabe até agora

O pagamento que se relaciona com o PIS relacionado ao ano-base 2022 ainda está pendente. Não se definiu datas de início e aos valores, devido a um atraso no cronograma do PIS/PASEP, que foi impactado pela pandemia. Esse atraso resultou em uma extensão do período de recebimento ao longo de dois anos, o que gerou incertezas entre os beneficiários.

Tradicionalmente, o calendário do PIS para o ano seguinte é divulgado no final de dezembro. Entretanto, até o momento, as datas e os montantes de pagamento do abono para o ano-base 2022 permanecem sem definição.

Valor do PIS é oferecido para quem atende a todos os critérios

O valor do PIS/PASEP está diretamente vinculado ao salário mínimo em vigor no ano do pagamento. Como resultado, o montante do PIS referente a 2024 só será estabelecido após o governo, atualmente liderado por Lula (PT), divulgar o novo valor do salário mínimo para o ano de 2024.

É relevante ressaltar que a maior parte do PIS para o ano-base 2022 será destinada a trabalhadores que tiveram empregos assalariados ao longo dos 12 meses do ano-base.

Quem tem direito ao PIS/Pasep

Para ser elegível para receber o PIS referente ao ano-base 2022, é necessário cumprir os seguintes critérios:

Não ter trabalhado como empregado doméstico, o que exclui o direito ao abono salarial do PIS 2022;

Estar registrado no sistema PIS/PASEP por pelo menos cinco anos;

Ter mantido um vínculo empregatício formal registrado por pelo menos trinta dias durante o ano de 2022;

Ter recebido uma remuneração mensal de até dois salários mínimos ao longo do ano de 2022.

Os trabalhadores que atendem a esses requisitos devem acompanhar as informações oficiais divulgadas pelo governo. As atualizações sobre o cronograma de pagamentos serão comunicadas por meio dos canais de comunicação oficiais.



Consulta do benefício

Para verificar se os fundos estão disponíveis, o beneficiário pode utilizar as opções oferecidas pela Caixa Econômica Federal:

Além disso, é possível obter informações sobre o programa por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou entrando em contato com o número 158 no serviço Alô Trabalhador.

Tabela do PIS/Pasep

Para obter uma compreensão abrangente sobre a organização dos pagamentos das prestações e os valores associados, por favor, consulte a tabela do PIS do ano de 2023 que é apresentada abaixo:

Quem trabalhou 1 mês durante o ano-base – Recebe R$ 110;

Quem trabalhou 2 meses durante o ano-base – Recebe R$ 220;

Quem trabalhou 3 meses durante o ano-base – Recebe R$ 330;

Quem trabalhou 4 meses durante o ano-base – Recebe R$ 440;

Quem trabalhou 5 meses durante o ano-base – Recebe R$ 550;

Quem trabalhou 6 meses durante o ano-base – Recebe R$ 660;

Quem trabalhou 7 meses durante o ano-base – Recebe R$ 770;

Quem trabalhou 8 meses durante o ano-base – Recebe R$ 880;

Quem trabalhou 9 meses durante o ano-base – Recebe R$ 990;

Quem trabalhou 10 meses durante o ano-base – Recebe R$ 1.110;

Quem trabalhou 11 meses durante o ano-base – Recebe R$ 1.210;

Quem trabalhou 12 meses durante o ano-base – Recebe R$ 1.320.

Calendário do pagamento do abono de 2023

Aqueles que não cumprirem o prazo estipulado perderão a oportunidade de receber o montante do abono. Mesmo após o término do período de depósitos, os trabalhadores ainda têm a chance de efetuar o saque do PIS/PASEP 2023 até o dia 28 de dezembro deste ano. Durante esse período, as pessoas podem se dirigir a um banco autorizado ou utilizar plataformas online para realizar o resgate do abono.