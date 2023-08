Valor e calendário ficam liberados para consulta; veja como fazer

O PIS/PASEP é um benefício destinado aos trabalhadores brasileiros que possuem carteira assinada. Anualmente, o Governo Federal define o valor e o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano-base. No entanto, devido aos impactos causados pela pandemia da Covid-19, o cronograma e o valor do PIS/PASEP de 2022 ainda aguardam definição.

Atrasos e Suspensão do Calendário

Tradicionalmente, o calendário do PIS/PASEP é divulgado no final do ano para o ano seguinte. No entanto, devido aos contratempos causados pela pandemia, as datas e valores das parcelas destinadas ao abono salarial do ano-base 2022 estão suspensos. Essa suspensão resultou em um intervalo de dois anos entre o ano de referência e a distribuição dos benefícios.

Os atrasos no pagamento do PIS/PASEP se devem ao remanejamento dos recursos do abono salarial para custear o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) durante a pandemia. Como resultado, os trabalhadores terão que aguardar até 2024 para receber o benefício referente ao ano-base 2022.

Previsão do Valor do PIS/PASEP de 2022

O valor do PIS/PASEP é estabelecido com base no salário mínimo vigente no ano de pagamento. Portanto, a quantia paga pelo abono salarial de 2024 só será determinada após a divulgação do próximo piso salarial pelo governo, atualmente presidido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Existe a previsão de um aumento no valor do PIS/PASEP no próximo ano, devido ao possível aumento do salário mínimo em 2024 para R$ 1.421. Com esse reajuste, os trabalhadores poderão receber um aumento de 7,65% em comparação ao piso nacional de 2023, que foi fixado em R$ 1.320.

Quem tem Direito ao Saque do PIS/PASEP?

Para ter direito ao saque do PIS/PASEP, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:



Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos. Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não. Ter recebido até dois salários mínimos. Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

É importante ressaltar que muitas pessoas se concentram apenas no fato de terem trabalhado por alguns meses durante o ano de referência para ter direito ao pagamento do PIS/PASEP. No entanto, é necessário ter, no mínimo, cinco anos de carteira assinada, consecutivos ou não. Caso contrário, o benefício não será liberado.

O período padrão de inscrição no PIS/PASEP é de cinco anos. Somente após esse tempo, o trabalhador terá direito a receber o primeiro abono salarial, desde que cumpra todos os outros requisitos.

Como Consultar o Valor e Calendário do PIS/PASEP 2022

A consulta ao valor e calendário do PIS/PASEP de 2022 pode ser realizada de forma simples e rápida. Para isso, é necessário acessar o site oficial do programa ou utilizar o aplicativo disponibilizado pelo Governo Federal.

Acesse o site oficial do PIS/PASEP. Procure pela opção de consulta ao valor e calendário do abono salarial. Informe o número do seu PIS/PASEP e a senha de acesso. Clique em “Consultar” para obter as informações desejadas.

Além disso, é possível obter informações sobre o PIS/PASEP através dos canais de atendimento do Ministério da Economia, como telefone e e-mail.

O PIS/PASEP é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, e a consulta ao valor e calendário do abono salarial de 2022 é fundamental para o planejamento financeiro. Embora o cronograma e o valor ainda aguardem definição devido aos atrasos causados pela pandemia, é importante estar atento às atualizações do Governo Federal para garantir o recebimento desse benefício.

Lembre-se de conferir regularmente o site oficial do PIS/PASEP e utilizar os canais de atendimento disponíveis para obter as informações mais atualizadas. Com as informações corretas em mãos, você poderá se organizar financeiramente e aproveitar o valor do abono salarial quando for liberado.