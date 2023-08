Valor que Larissa Manoela deixou para os pais é REVELADO e brasileiros ficam surpresos

Larissa Manoela optou por finalmente falar sobre a ruptura com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Durante uma entrevista ao programa Fantástico, que foi transmitida neste domingo (13), a atriz compartilhou revelações chocantes. Entre elas, está sua decisão de renunciar a tudo que acumulou nos últimos 18 anos.

Porém, qual é o montante desse valor? De acordo com Renata Capucci, jornalista do Fantástico, o patrimônio deixado por Larissa Manoela para seus pais é aproximadamente R$ 18 milhões.

Em entrevista, Larissa Manoela revela detalhes sobre um dos motivos pelo qual tomou a atitude de deixar a fortuna para os pais

À equipe do programa Fantástico, a atriz revelou que tinha pouco controle sobre suas finanças. Na prévia da entrevista, Larissa compartilhou áudios e conversas com seus pais, Silvana e Gilberto. Em um dos áudios, a artista solicitou uma transferência bancária para pagar itens simples como sorvete, milho e mate enquanto estava na praia.

“Eu só queria entender como as finanças funcionavam, já que nunca me eram apresentadas. Eu não sabia quanto recebia ou o que estava sendo pago”, disse Larissa. Ela explicou à repórter que dependia de uma “mesada” para suas despesas. “Qualquer pagamento, seja uma passagem aérea ou algo mais trivial, eu precisava pedir autorização. Por exemplo, para ir à praia, eu tinha que pedir dinheiro.”

Larissa Manoela compartilhou mensagens de texto que evidenciavam que sua mãe realizava um pagamento de R$ 10 via PIX para um vendedor na praia, já que sua conta estava sem saldo. Um áudio de Larissa pedindo dinheiro ao pai também foi exibido: “Pai, você pode transferir dinheiro para minha conta? É para pagar um milho, um sorvete e um mate aqui na praia, por favor.”

Interesse nos negócios

Com crescente interesse nos assuntos financeiros e desconfiança em relação às atitudes dos pais, a artista investigou minuciosamente as três empresas das quais era sócia. Assim, descobriu cláusulas que considerou abusivas, além de esquemas societários que a prejudicavam.

Em uma das empresas, a atriz detinha apenas 2% da sociedade, enquanto seus pais possuíam os outros 98%. No momento, ela aguarda a assinatura dos distratos para encerrar completamente esses acordos.



Em uma nota emitida pela defesa de Silvana e Gilberto, eles negaram que Larissa não usasse seu próprio dinheiro. Então, alegaram que a filha se recusa a dialogar com eles. Eles afirmaram estar dentro do prazo legal para assinar os distratos e reiteraram seu amor incondicional pela moça. Também expressaram tristeza pela escolha de Larissa Manoela de agir com “ingratidão, indiferença e desrespeito”.

Sonia Abrão critica reportagem do Fantástico

Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!, expressou seu descontentamento ao saber que uma entrevista com Larissa Manoela seria exibida no Dia dos Pais. Ela fez uma postagem crítica sobre a decisão do programa Fantástico em transmitir a reportagem justamente neste domingo (13).

Sonia escreveu: “Gente, o que é isso? Onde isso vai parar? Quando vai parar? E ainda por cima é Dia dos Pais! Acorde, Fantástico! Essa é uma data de celebração, para comemorar o amor entre pais e filhos. Não é apropriado exibir uma reportagem sobre uma relação em um estágio destrutivo como a de Larissa Manoela.”

A apresentadora prosseguiu: “Por que não apresentar a linda história de Tatá Werneck com seus pais, que emocionou tanto durante a semana em que ela completou 40 anos? Sim, a história de Larissa é polêmica, mas não perderia a relevância se fosse transmitida no próximo domingo. Infelizmente, não sabemos quando terminará, e um final feliz não parece provável.”

Sonia Abrão concluiu: “Dar mais destaque ao conflito do que ao amor foi uma escolha muito questionável na seleção dessa matéria! É realmente triste.”