Vanessa Bryant ‘levou’ Kobe a show de Taylor Swift, que ele também admirava

Taylor SwiftA turnê do Era foi uma das maiores e mais bem-sucedidas da história da música, com um número recorde de shows esgotados em todo o mundo.

Rápido até começou a presentear sua equipe com bônus incrivelmente altos como agradecimento por seu trabalho durante a gigantesca turnê.

Seu último show aconteceu na sexta-feira em Los Angeles, cidade onde Kobe Bryant tornou-se uma lenda, e como parte do show sua viúva, Vanessa Bryantpôde prestar homenagem ao falecido marido e à filha.

Taylor Swift compartilha um momento especial com a filha de Kobe Bryant, BiankaMarca

Kobe e Gianna Bryant ambas morreram em um trágico acidente de helicóptero em 2020, deixando para trás a mulher de 41 anos e sua outra filha.

Como Vanessa Bryant prestou homenagem no show de Taylor Swift?

Vanessa Bryant compartilhou imagens em sua história no Instagram de uma jaqueta jeans, que prestou uma homenagem muito emocionante aos membros de sua família mortos.

Era uma peça de roupa personalizada que tinha uma foto de Taylor Swift e Bryant nela, junto com as palavras ‘Swiftie’ que é um termo para descrever os fãs da cantora.

Junto com isso, a jaqueta também foi bordada com ‘Diga que você se lembrará de mim’, que é outra letra de um Rápido canção.

Bryant e Rápido realmente se reuniram durante 2015, quando o Los Angeles Lakers ícone presenteou o cantor com um banner por estabelecer o recorde de shows com mais ingressos esgotados na história do Staples Center.

Vanessa também postou um vídeo em sua história no Instagram, que remonta a 2018, que mostrava sua filha mais velha, Natáliacantando com a irmã, Giannajunto a um Rápido canção.