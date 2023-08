Vanessa Bryant posta vídeo adorável de filhas cantando Shakira em espanhol perfeito

Vanessa Bryant a última história do Instagram derreteu o coração dos fãs. Bryant, que tem 15,4 milhões de seguidores no Instagram, postou um vídeo de suas duas filhas mais novas Bianka e Capri cantando adoravelmente o recente sucesso de Shakira com Bzrp.

A família estava jantando junta quando as crianças Bryant começaram a cantar nos alto-falantes do restaurante.

Apesar da música ser em espanhol, tanto Bianka quanto Capri pareciam conhecer cada palavra, que é algo a que Vanessa fez referência em seu capitão. ‘Espanhol é falado’, escreveu a esposa do falecido grande Kobe Bryant, que se traduz como ‘Espanhol é falado aqui’ em inglês.

A conexão espanhola de Bryant

A família Bryant tem um conexão especial com a língua espanhola. Lenda espanhola da NBA Paulo Gasol era um amigo extremamente próximo de Kobe depois de jogar com ele por vários anos no Lakers.

Em 2016, Gasol disse que Bryant era “a coisa mais próxima de um irmão mais velho que tive na vida”. Ele quase prestou uma homenagem comovente a Kobe quando foi introduzido no Hall da Fama do basquete.