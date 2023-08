Vanessa Hudgens torce pelo noivo Cole Tucker no jogo Rockies

Cole Tucker fez seu primeiro início na Big League na temporada de 2023 na quarta-feira e Vanessa Hudgens estava lá em cada segundo … fangirling sobre cada arremesso que seu futuro marido viu no prato !!!

Tucker – que o Rockies convocou das ligas menores na segunda-feira – foi titular pelo Colorado no campo externo durante o jogo contra o Brewers em Milwaukee … e Hudgens teve alguns bons lugares para isso.

A estrela de “High School Musical” estava bem perto do prato … e quando seu noivo de 27 anos apareceu para rebater pela primeira vez, ela ficou apaixonada.

Tucker, no entanto, acabou jogando um jogo sólido, apesar do primeiro AB … ele acertou 1 a 4 e quase marcou uma corrida importante no 10º inning da derrota dos Rockies por 7-6.