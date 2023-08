Varejistas anunciam descontos de até 98% em dívidas. Veja lista

Depois de pouco mais de três semanas de atividade, o Desenrola do governo federal já ajudou a negociar as dívidas de mais de 3 milhões de brasileiros de todas as regiões do país. O número impressiona, sobretudo porque nesta primeira etapa apenas as pessoas que têm dívidas com bancos estão sendo atendidas pelo programa.

Contudo, o fato é que muitas varejistas já estão se antecipando ao projeto do governo federal, e estão anunciando condições especiais de negociação. Deste modo, o cidadão que tem dívidas já podem entrar em contato com estas varejistas para entender quais são as suas melhores opções.

Vale lembrar que cada empresa pode definir as suas próprias condições de negociação de dívidas. Neste sentido, separamos abaixo uma lista de algumas varejistas que já anunciaram a aplicação de condições especiais para as pessoas que desejam renegociar os seus débitos e sair da condição de inadimplência.

A negociação nas varejistas

Condições: Desconto de até 90% para os pagamentos de dívidas à vista. Para quem deseja parcelar, há a possibilidade de divisão em até 72 vezes. De todo modo, as condições podem ser analisadas a depender de cada caso.

Canais para a negociação: Para os carnês a negociação pode ser feita por telefone (0800 034 1005), no site, pelo WhatsApp (11) 93073 7478 ou pelo e-mail: cobranca@magazineluiza.com.br. Já para a negociação de dívidas no cartão de crédito os canais são: telefone (3003 3030), ou pelo WhatsApp: (11) 4004 1144. Para qualquer débito, o cidadão pode buscar uma negociação indo diretamente até uma loja.

Via Varejo (Casas Bahia e Ponto)

Condições: renegociação em até 36 vezes e parcelas sem juros ou multa. Cada caso vai ser analisado individualmente.

Canais para a negociação: no caso das Casas Bahia, o cidadão pode negociar presencialmente em uma loja, ou de maneira remota pelo 0800 025 8880, pelo site, ou ainda pelo aplicativo oficial. No caso do Ponto, o consumidor pode realizar a renegociação indo pessoalmente até uma unidade, pode acessar o site, ou mesmo ligar para número 0800 022 1400.



Condições: parcelamento em até 24 vezes e juros de até 1,99% ao mês. Não há nenhuma restrição de valores da dívida, ou mesmo de renda.

Canais para negociação: WhatsApp (11 3585 2990), SAC (0800 9404520) e Portal oficial.

Condições: Desconto de até 98% e parcelamento em até 48 vezes.

Canais para negociação: Canais oficiais da Realize.

O Desenrola

O Desenrola é um programa gerido pelo governo federal que tem como objetivo ajudar as pessoas a saírem da situação de inadimplência. Estima-se que mais de 70 milhões de brasileiros estejam com dívidas em atraso no Brasil neste momento.

A ideia do programa é atender duas faixas de público:

Faixa 1: pessoas que contam com renda per capita de até dois salários mínimos, e que possuem dívidas de até R$ 5 mil, contraídas até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que contam com renda per capita de até R$ 20 mil, contraídas exclusivamente com bancos e que tenham sido registradas até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, o Desenrola atende apenas as pessoas da Faixa 2. A ideia é começar a atender a Faixa 1 apenas a partir do próximo mês de setembro, segundo projeções do Ministério da Fazenda.

Dívidas de até R$ 100

Uma das condições que o Governo Federal estabeleceu para os bancos interessados na entrada do Desenrola foi a indicação de retirada da inadimplência das pessoas que têm dívidas de até R$ 100. Como a Caixa entrou no programa, ela também é obrigada a realizar este procedimento.

Mas atenção: não estamos falando de um perdão da dívida. O cidadão que estava em situação de inadimplência por causa de um débito de até R$ 100 na Caixa ainda precisa pagar este saldo, mas de antemão ele já volta a ter o nome limpo para avaliações de crédito.