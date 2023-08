VAZA truque para fazer no APP NUBANK

Existem ocasiões em que as despesas começam a apertar ou apenas quando alguém aspira a concretizar um desejo pessoal. Contudo, aparece um obstáculo: a ausência de fundos. E a fim de superar esse obstáculo, uma das opções mais promissoras é o Empréstimo Nubank.

O empréstimo Nubank é acessível aos usuários da empresa financeira. Contudo, há um método menos complicado para alcançar um montante liberado substancial e garantir termos de reembolso atrativos.

Empréstimos são realmente vantajosos?

Conforme o propósito que leva o indivíduo a solicitar o empréstimo, a transação pode revelar-se bastante atrativa. Isso porque proporciona a obtenção da quantia completa de imediato e estipula o pagamento somente após transcorrer um período determinado. Entretanto, um elemento digno de atenção são os encargos financeiros, que muitas vezes se mostram elevados.

No entanto, na variante de empréstimo com desconto direto em folha de pagamento. Na modalidade, o montante é deduzido automaticamente do salário, os encargos tendem a ser inferiores, visto que a operação é considerada mais segura.

Enquanto que, no empréstimo de caráter pessoal, em que o solicitante assume individualmente as prestações mensais, os encargos se elevam. Afinal, os riscos inerentes à transação são substanciais, dadas as múltiplas razões pelas quais o solicitante pode não honrar todas as parcelas.

Linhas de crédito do Nubank

Passou-se a época em que disponibilizar crédito aos seus clientes constituía um privilégio exclusivo das instituições bancárias físicas e convencionais do território. Agora, várias outras instituições financeiras – incluindo as digitais – estão introduzindo a categoria de crédito.

O Nubank é um exemplo dessas instituições, que no presente momento, tem a capacidade de conceder empréstimos para a maioria dos seus clientes. Estes totalizam aproximadamente 70 milhões de usuários.

Existem basicamente duas alternativas: o empréstimo de natureza pessoal e o NuConsignado. Para alguns, ainda é possível considerar uma terceira alternativa, o empréstimo respaldado.



Você também pode gostar:

Entre os mencionados, o único que representa uma inovação é a última alternativa. Com ela, o empréstimo é viabilizado utilizando como garantia algum montante que o cliente tenha previamente investido na instituição bancária. Se o cliente não conseguir quitar as prestações, o montante é deduzido. Por conseguinte, os encargos financeiros também são reduzidos.

Empréstimo no Nubank: como liberar?

No entanto, lamentavelmente, nem todos possuem a alternativa de empréstimo acessível. Essa situação ocorre por diversos motivos, sendo os principais relacionados à:

Utilização limitada da conta;

Histórico de crédito prejudicado;

Pendências financeiras.

Portanto, para maximizar as oportunidades de obtenção, é crucial estar vigilante em relação aos elementos mencionados.

Inicialmente, caso existam, regularize as pendências que se encontram em estado de inadimplência. Após efetuar esse procedimento, procure efetuar o pagamento das despesas sempre antes da data de vencimento e utilize consistentemente sua conta no Nubank. Se viável, mantenha fundos depositados nela, com o intuito de reforçar ainda mais a conexão entre o cliente e a instituição financeira digital.

Por último, assim que o banco habilitar a funcionalidade de empréstimo para o usuário, será possível avistá-la imediatamente ao abrir o aplicativo. Assim, será possível ver também um montante que estará previamente aprovado. Ao tocar nessa opção, informações adicionais serão disponibilizadas.

Atenção para alterações no empréstimo consignado

Os cidadãos brasileiros têm razões para celebrar um recente triunfo no campo econômico. O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou na última quarta-feira (02), a diminuição da taxa Selic: os juros fundamentais da economia. Na esteira dessa notícia, instituições como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal emitiram extensas comunicações para ratificar a queda nas taxas.

Com a modificação na taxa Selic, os juros empregados para avaliar o estado da economia sofreram um decréscimo de 0,5 ponto percentual. Esse ajuste incentivou as instituições bancárias a diminuírem as taxas de juros aplicadas aos empréstimos consignados.

A Caixa emitiu uma declaração oficial confirmando a redução da taxa de 1,74% para um ponto de partida de 1,70% mensais. Convém ressaltar que esses números correspondem aos empréstimos consignados concedidos aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Por outro lado, o Banco do Brasil reduziu as taxas com algumas variações. A queda ocorreu nas linhas de empréstimo consignado, automático e outras modalidades da instituição.

Retomando o exemplo do Banco do Brasil, os juros caíram de 1,81% para 1,77%. Os gestores afirmam que essa diminuição se fundamenta em um contexto econômico positivo, o qual abre espaço para a viabilidade de oferecer crédito a preços mais acessíveis para os cidadãos brasileiros.

O Copom destacou que, se a inflação mantiver uma trajetória descendente, nas reuniões subsequentes é possível que essas taxas percentuais sejam reduzidas ainda mais. Notícia animadora para a população brasileira.