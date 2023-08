VAZOU informações do Bradesco sobre ALTERAÇÕES no PIX

A constante evolução do cenário financeiro mundial é impulsionada por avanços tecnológicos. Há também a necessidade de proteger os usuários contra ameaças cibernéticas cada vez mais complexas. Por isso, as instituições financeiras, como o Bradesco, têm o dever de implementar medidas inovadoras para garantir a segurança das transações de seus clientes.

Assim, uma iniciativa recente do Bradesco chamou a atenção. Ela promove mudanças significativas em seu serviço de PIX. Essas alterações visam aprimorar a segurança e fortalecer a capacidade de tomada de decisões informadas por meio da utilização da Inteligência Artificial (IA).

PIX mais seguro é a evolução necessária

O aprimoramento da segurança nas transações Pix e a luta contra atividades fraudulentas são os objetivos claros do Bradesco com as mudanças que estão sendo introduzidas. Essa resposta proativa e ágil às ameaças cibernéticas em constante mutação é essencial para lidar com o cenário atual.

A transformação da inteligência artificial no Bradesco com a BIA

A Inteligência Artificial Bradesco, também conhecida como BIA, desempenha um papel essencial nessa transformação. Desde seu lançamento em 2016, a BIA fornece informações cruciais aos clientes, como saldos, extratos e comprovantes. Agora, sua atuação está sendo ampliada para atender às demandas crescentes de segurança.

A BIA como guardiã da segurança financeira

O diretor de Segurança Corporativa do Bradesco, José Gomes Fernandes, destaca a eficácia da BIA na segurança das transações financeiras. A IA se comunica diretamente com os clientes através do aplicativo do banco, utilizando comandos de voz e texto para facilitar a interação. Essa comunicação direta e personalizada permite uma verificação rigorosa e em tempo real das transações, funcionando como uma proteção contra atividades fraudulentas.

Uma das inovações mais marcantes é a capacidade da BIA de interagir com os clientes pelo WhatsApp. Essa integração é especialmente relevante na confirmação de operações suspeitas de PIX. Quando uma transação levanta suspeitas de fraude, a BIA entra em ação, entrando em contato com o cliente para validar a autenticidade da operação. Essa abordagem aumenta a segurança dos usuários e também os conscientiza sobre os riscos das transações digitais.



O compromisso com a inovação e a segurança do PIX

As mudanças implementadas no serviço PIX do Bradesco demonstram o compromisso contínuo do banco com a inovação e a segurança. A integração da BIA para verificar e confirmar operações suspeitas adiciona uma camada adicional de proteção aos clientes, reduzindo os riscos de fraudes. A utilização da IA na análise de mercado fortalece a posição do Bradesco como um participante ágil e informado no cenário financeiro em constante mudança.

Um futuro protegido pela inteligência artificial

Em resumo, as transformações em curso no serviço PIX do Bradesco, com a colaboração ativa da BIA, destacam o papel crucial da IA na garantia da segurança financeira e na tomada de decisões estratégicas. A tecnologia é empregada como uma ferramenta de proteção e como um aliado na compreensão das complexidades do mercado moderno.

O uso inovador da IA é fundamental para um futuro financeiro mais seguro e informado, beneficiando tanto os clientes quanto o setor bancário, em geral. Diante do panorama digital em constante transformação, essa abordagem é não apenas vantajosa, mas também necessária para garantir a prosperidade de todas as partes envolvidas.

Bradesco planeja reduzir juros em todas as linhas de crédito

Ontem, sexta-feira (04), o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, anunciou que o banco considera a possibilidade de repassar o recente corte na taxa Selic, anunciado na quarta-feira (02) – de 13,75% para 13,25% ao ano – para os empréstimos oferecidos. Ele enfatizou que ainda não foi tomada uma decisão definitiva, mas afirmou que o banco planeja reduzir as taxas nas linhas de crédito que permitirem essa medida.

Lazari afirmou que estão sendo avaliadas todas as linhas de crédito do banco, e que o Bradesco está revisando cada uma delas individualmente. Ele enfatizou que sempre que houver espaço para redução das taxas, o banco buscará realizar essa ação em benefício dos clientes.

Na quinta-feira (03), o Itaú Unibanco já havia informado que iria repassar o corte da Selic para as linhas de crédito pessoal. Além disso, na quarta-feira (02), tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal anunciaram a redução das taxas de juros em diferentes linhas de crédito.