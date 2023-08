Veículo leva até MEIA TONELADA, mas com CNH de moto

No Brasil, a Piaggio está trazendo para o mercado dois modelos de triciclos que são capazes de transportar até 500 kg: o Ape City Passenger e o Ape Cargo. Esses veículos, conhecidos como tuk-tuks, são bastante populares em mercados asiáticos e estão sendo importados pelo grupo 2W Motors, responsável também pela Husqvarna e pela marca de pneus Ceat, entre outras.

Os Modelos de Triciclos da Piaggio

A Piaggio está disponibilizando dois modelos de triciclos no Brasil: o Ape City Passenger e o Ape Cargo. O Ape City Passenger é a opção de entrada, com um preço de R$ 41.900. Ele pode transportar até 3 passageiros, além do motorista, e possui uma capacidade total de 300 kg de peso.

Já o Ape Cargo, voltado para o transporte de carga, tem um preço de R$ 42.900 e pode transportar até 500 kg. Vale ressaltar que esses preços não incluem o frete. Ambos os modelos estão homologados no país, sendo necessário possuir uma habilitação do tipo A, voltada para motos, para conduzi-los.

Características dos Veículos

Os triciclos da Piaggio são inspirados nas antigas Vespinhas e contam com um câmbio manual de 4 velocidades no punho esquerdo, proporcionando uma experiência nostálgica aos seus condutores. Eles também possuem marcha ré e sistema de suspensão nas três rodas, o que garante uma condução confortável e estável.

De acordo com Raul Fernandes Jr., sócio-diretor da 2W Motors, os triciclos são econômicos, podendo fazer até 33 km por litro, e possuem uma autonomia de 285 km. Além disso, eles estão isentos do rodízio de São Paulo e oferecem proteção contra o mau tempo, já que são veículos fechados, diferentemente de uma motocicleta.

Especificações do Ape City Passenger

O Ape City Passenger está disponível em 4 cores: branco, azul claro, azul netuno e amarelo. Ele é equipado com um motor de 230 cc de cilindrada, com refrigeração a ar, que rende 12 cv de potência máxima a 4.500 rpm e 18 Nm de torque a 3.100 rpm. A velocidade máxima informada pela empresa é de 60 km/h.

Imagem: Divulgação



Especificações do Ape Cargo

O Ape Cargo também está disponível em 4 cores: branco, marrom, amarelo e azul claro. Ele possui um motor de 300 cc de cilindrada, com refrigeração líquida, que rende 14 cavalos a 4.100 rpm e 24 Nm de torque a 3.100 rpm. Sua velocidade máxima é de 60 km/h.

Imagem: Divulgação

Onde Comprar os Tuk-tuks Piaggio?

A Piaggio está iniciando sua operação no Brasil com foco nos veículos comerciais fabricados na Índia. Essa é uma iniciativa separada daquela que trouxe recentemente as motos Vespa para o país. A 2W Motors, empresa responsável pela importação dos triciclos, possui um centro de distribuição e montagem em Araquari (SC), onde os veículos são montados.

No momento, a 2W Motors oferece os produtos Piaggio em sua loja em São Paulo, localizada na Avenida Indianópolis, 564. No entanto, há planos de expansão dos pontos de venda. Além dos triciclos movidos a gasolina, a empresa também está trabalhando para iniciar a venda das versões movidas a eletricidade.

Ademais, os triciclos da Piaggio são uma opção interessante para quem busca um veículo que possa transportar cargas de até 500 kg. Com design inspirado nas antigas Vespinhas, eles são econômicos, possuem boa autonomia e oferecem proteção contra o mau tempo. Se você está em busca de um veículo versátil e prático, os triciclos Piaggio podem ser uma excelente opção.