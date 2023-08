veja 10 macetes para se sair bem nas provas

Encontrar um emprego no setor público pode ser uma tarefa complicada. Afinal, é preciso emprenho e dedicação na hora de estudar para as provas e se sair bem. Por isso, encontrar dicas para concurso público pode facilitar bastante o processo.

Então, se você está começando a criar uma rotina de estudos, separamos alguns macetes importantes para te ajudar. Com certeza, uma boa programação e cronograma farão a diferença em seu desempenho durante o processo seletivo.

Como estudar para concurso público?

Conseguir realizar o sonho do concurso público não é uma realização simples: vencer as distrações, assimilar os conteúdos e ir bem na prova exige disciplina. Afinal, quanto mais você se dedica, mais perto chega de sua convocação para assumir o cargo.

Então, estudar para concurso público requer uma sequência de ações antes e durante a prova. Todo o processo requer planejamento, organização e uma boa dose de força de vontade. Porém, com algumas dicas, é possível tornar esse processo mais simples.

Confira algumas dicas para concurso público

Assim, para te ajudar a dar os primeiros passos em sua jornada de estudos, resolvemos ajudar um pouco mais. Separamos algumas dicas importantes de especialistas, para você arrebentar na hora de fazer sua prova.

1.Se organize bem

A primeira dica para concurso público: organização. Assim, é preciso manter a organização em alta no planejamento, no ambiente onde irá estudar, no cronograma, em quase tudo. Estabeleça métodos eficazes para se organizar antes de cada novo processo.

Afinal, você precisará seguir uma ordem lógica quando estiver estudando, separar seus conteúdos principais, medir seu desempenho. Algumas ferramentas podem ajudar nessa etapa, como o aplicativo Evernote ou um documento com planilhas.

2.Conheça a área da candidatura – dicas para concurso público

Ainda, não adianta somente se inscrever para qualquer tipo de cargo. Outra dica para concurso público é selecionar bem a área de interesse. Verifique se você possui os requisitos, a aptidão e se conhece bem as funções que irá desempenhar.

Alguns editais exigem conhecimentos específicos, que também podem ter caráter eliminatório. Portanto, verifique se você está dominando os assuntos sobre esse cargo e se realmente se identifica com a carreira que irá seguir.

3.Leia o edital com atenção

Alguns editais possuem informações bem específicas, tanto para a inscrição, quanto para a organização dos estudos. Então, não deixe de conferir bem todas as informações e entenda as etapas do processo seletivo de forma completa.

4.Crie um cronograma de estudos

Então, chegou a hora de organizar seu cronograma de estudos. Nessa hora, é preciso separar os conteúdos por tema e realizar uma boa distribuição para não faltar nada importante durante o aprendizado.

Assim, você garante que irá cobrir todos os principais tópicos, e verificar os que mais possui dificuldade. Além disso, não esqueça de incluir também os dias de revisão e algumas datas para realizar simulados e avaliar seu desempenho.

5.Escolha um método de estudos adequado

Alguns candidatos irão perceber que possuem uma maior afinidade com a leitura de conteúdos. Outras pessoas preferem ouvir explicações, e existe também quem não consiga aprender sem uma boa videoaula.

Portanto, identificar qual o melhor método para seu aprendizado é fundamental, e reduz o tempo de assimilação. Vale a pena testar formas diferentes de aprender e entender qual delas tem mais a sua cara e te motiva mais nessa etapa de preparação.

6.Aproveite provas e simulados anteriores

Durante o período de estudos, é fundamental também realizar simulados para verificar seu desempenho. Assim, você garante a certeza de estar mesmo com a preparação em dia, encontra pontos falhos e direciona os estudos para o que mais necessita de atenção.

7.Cursos preparatórios e apostilas – dicas para concursos públicos

Para quem tem uma dificuldade maior de estudar sozinho, os cursos preparatórios podem ser um excelente investimento. Existem várias escolas focadas em concursos públicos específicos e apostilas para cargos que podem facilitar ainda mais o processo.

8.Divida o tempo de estudo

Outra parte importante nas dicas para concurso público é a divisão do tempo de estudo. Afinal, manter a concentração durante horas a fio pode ser muito difícil, além de prejudicar a assimilação dos conteúdos.

Então, faça pausas regulares a cada duas horas, para se movimentar, beber água ou ir ao banheiro. Deixe um tempo cronometrado de foco total nas matérias, e faça esses pequenos intervalos para não sobrecarregar o cérebro.

9.Varie o tipo de estudo – dicas para concurso público

Com certeza você deve achar muito ruim permanecer horas a fio lendo sobre um conteúdo. Por isso, aproveite para variar os métodos: vídeos, áudios, leitura e exercícios. Existem vários estudos que afirmam que isso ajuda a melhorar o entendimento e o desempenho.

10.Revise seu desempenho sempre

Por fim, a nossa última entre as dicas para concurso público é a revisão de desempenho. Sempre faça avaliações periódicas para entender como andam suas habilidades. Você pode desenvolver isso a cada tema, ou realizar provas completas.

A parte mais importante é ter autocrítica nessa hora. Lembre que o resultado acontece a longo prazo, então não tenha pressa para adiantar os conteúdos. Aproveite cada um deles até realmente estar bem para avançar no cronograma.

O que fazer antes da prova

Ainda, não basta apenas se preparar para os conteúdos, mas também vale a pena se organizar no momento de realizar o concurso. Portanto, separamos algumas dicas importantes de preparação:

Confira seu local de prova e guarde o comprovante;

Veja quanto tempo levará até chegar ao local;

Organize seu material (água, lápis, caneta, documento);

Confira seu documento de identificação;

Saia com alguns momentos de antecedência.

Então, quando chegar ao local, verifique qual sua sala e onde ela se localiza. Aproveite para ir ao banheiro e conferir novamente seus documentos de identificação e a convocação. Afinal, essa é uma das dicas para concursos públicos mais importantes.

