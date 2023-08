Veja 4 indícios de golpes para evitar ser mais uma vítima

Os golpes já existiam muito antes da internet, Whatsapp e o Pix, sendo que as pessoas há milhares de anos já tentavam enganar os outros para conseguir algo em troca. Atualmente, novos tipos de fraude surgem a todo momento, mas sempre mantendo a mesma essência.

Desta maneira, seja o golpe do motoboy, do novo número, do funcionário de banco, boletos, pagamentos e anúncios falsos ou esquemas de pirâmide a ideia é a mesma. Isso significa que todos compartilham da mesma lógica, na qual os golpistas aplicam a chamada “engenharia social” para enganar as vítimas, conforme explicado pelo Nubank em seu blog.

Segundo o blog do Nubank, banco digital brasileiro com nome muito utilizado por criminosos para aplicar fraudes: “Em outras palavras, o que os criminosos fazem é criar confiança para induzir suas vítimas a fornecer informações, executar alguma ação ou tomar decisões no impulso”.

No entanto, o fato de todos os golpes compartilharem de uma mesma essência traz uma vantagem. Isso porque existem alguns indícios que podem ajudar a vítima a perceber uma tentativa de fraude, e se livrar de perder dinheiro ou algum bem.

Indícios de um golpe

O primeiro grande indício de golpe pode ser explicado por aquela velha frase: “Parece bom demais para ser verdade”. Sendo assim, ofertas com preços muito absurdos, investimentos que dobram o dinheiro em pouco tempo, dinheiro fácil, crédito com alto limite para negativados, entre outras situações, geralmente se tratam de fraudes feitas para prejudicar as vítimas.

O grande problema é que, em tempos de crise, com alta taxa de desemprego e muitas pessoas em situações vulneráveis, golpes financeiros utilizando essas situações citadas acabam sendo mais frequentes. Isso porque os criminosos se aproveitam da situação das vítimas para aplicar com maior maestria as técnicas de engenharia social, criando situações milagrosas que resolveriam todos os problemas em um instante.

Sendo assim, é importante ficar atento e sempre desconfiar dessas situações que parecem boas demais para serem verdade.

Em seguida, outro forte indício de um golpe é a questão da urgência. Os criminosos que aplicam esses tipos de fraude sempre tentam criar uma situação de urgência, para que a vítima fique com pressa. Uma vez com pressa, a tendência é que não seja tomado muito tempo para refletir sobre a situação, e as decisões acabam sendo tomadas por impulso.



Você também pode gostar:

Por fim, é sempre importante desconfiar acerca de pedidos de informações desnecessárias. Um banco nunca iria ligar para o cliente pedindo a senha de um cartão, por exemplo. Isso também se aplica a outras senhas e dados importantes, que são informações pessoais e nunca devem ser compartilhadas.

Cuidado com o download de arquivos

Além dos indícios de golpe que já foram citados, também é muito importante ficar atento ao download de arquivos. Os golpistas podem utilizar de links que redirecionam o dispositivo para uma página de download, sendo assim, a vítima pode acabar baixando um software malicioso que rouba dados e senhas.

Segundo o blog do Nubank: “Há situações em que você realmente vai precisar baixar algum programa para executar uma ação no seu celular ou computador. Mas, ao fazer isso, se certifique de que você está fazendo o download a partir de um site confiável”.

Dessa forma, é muito importante apenas realizar o download de arquivos nos dispositivos móveis através das lojas oficiais, como a AppStore do iPhone, e a Google Play nos Androids. Com isso, a chance de cair em um golpe de software malicioso é praticamente nula.