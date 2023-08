Veja 5 aplicativos que oferecem o serviço

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, foi criado pelo Banco Central em 2020. Com isso, a instituição financeira sempre vem buscando inovar, trazendo novas funções para a ferramenta. Desta maneira, em 2021 foi criado o Pix Parcelado, o qual permite que o usuário que não possui o dinheiro total da compra consiga aproveitar as vantagens desse meio de pagamento.

Além disso, bancos e carteiras digitais como o Nubank e PicPay permitem que o Pix Parcelado seja feito através do cartão de crédito, utilizando de seu próprio limite. Essas instituições financeiras cobram juros dessa operação, porém, existe a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Por outro lado, empresas como a Pagaleve e Drip oferecem a possibilidade de Pix Parcelado sem utilização do cartão de crédito e sem juros, mas com menos parcelas e funcionamento apenas em lojas parceiras. Confira a seguir uma lista detalhada de 5 aplicativos que possibilitam esse meio de pagamento.

5 aplicativos para o Pix Parcelado

O Digio é um banco digital que conta com um aplicativo repleto de produtos e serviços, o qual oferece o Pix Parcelado. O aplicativo traz a possibilidade de utilizar o limite do cartão de crédito e parcelamento em até 12 vezes, com taxa de juros de 9,9% ao mês. Além disso, as compras podem ser feitas em qualquer loja, sendo que o Pix também pode ser enviado para pessoa física.

A plataforma drip, que reúne diferentes lojas em um único aplicativo, também traz para seus clientes o Pix Parcelado, podendo ser pago em até três vezes para compras feitas diretamente pelo app. Neste caso, não existe a necessidade de possuir um cartão de crédito ou qualquer tipo de cadastro. Além disso, as parcelas não possuem juros, e ao realizar o pagamento da última, o cliente recebe 2% de cashback.

Em seguida temos o Mercado Pago, o banco digital do Mercado Livre. Neste aplicativo, qualquer cartão de crédito cadastrado na conta do usuário pode ser utilizado na realização do Pix Parcelado. Além disso, os clientes que não possuem cartão de crédito podem utilizar o Mercado Crédito, uma linha de crédito para empresas que disponibiliza um valor para realizar o pagamento instantâneo de maneira parcelada.

O Nubank também oferece o Pix Parcelado atrelado ao cartão de crédito, utilizando o próprio limite. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes, porém, o banco adverte que existe a cobrança de juros e IOF nesta operação, podendo aumentar o valor da compra em até 30,3%.

Por fim, a empresa Pagaleve também oferece o serviço para compras em lojas parceiras. Sendo assim, o Pix pode ser parcelado sem juros e sem cartão em até 4 vezes. É importante destacar que essas parcelas vencem quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias.



Você também pode gostar:

Mais informações sobre o meio de pagamento

O Pix Parcelado garante que o dinheiro seja transferido instantaneamente na hora do pagamento, porém, o cliente consegue realizar o pagamento em diversas parcelas, podendo haver ou não a cobrança de juros. Na prática, o banco empresta o dinheiro para fazer a transferência e depois recebe do usuário.

Esse serviço do Pix traz uma grande vantagem para os clientes e para os comerciantes, pois ao contrário do cartão de crédito, em que o dinheiro é recebido apenas no próximo mês, o dinheiro é transferido no momento da compra.