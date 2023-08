Veja 7 aplicativos úteis para beneficiários do Governo que não podem faltar no seu celular

Hoje, existem vários tipos de benefícios sociais disponíveis para cidadãos que estão em situação de necessidade. Porém, entre as várias fases do processo de solicitação, é preciso manter sempre o monitoramento. Nessa hora, alguns aplicativos úteis podem facilitar.

Portanto, se você não conhece algumas opções de apps para acessar ou acompanhar benefícios sociais, aproveite nosso conteúdo. Criamos uma lista com as principais ferramentas para essa finalidade, e os principais recursos de cada uma.

Como aplicativos úteis podem facilitar sua vida

Solicitar um benefício social é uma tarefa simples, mas que exige certa atenção durante o processo. Cada tipo de auxílio exige documentos diferentes, e uma série de análises importantes, para evitar fraude ou golpes de pessoas mal intencionadas.

Portanto, a primeira parte do processo é dar entrada no benefício e entregar a documentação. Em alguns casos, isso te torna uma tarefa complicada, ainda mais quando você precisa ir até o local para realizar a abertura.

Dessa maneira, os aplicativos úteis podem facilitar toda essa burocracia, sem a necessidade de sair de casa. Assim, você economiza tempo e garante sua comodidade, com várias funções importantes também para o acompanhamento.

Por exemplo, é possível não só acompanhar o processo do benefício, mas também depois da aprovação. Confira seus recebimentos, a data de depósito e até mesmo os extratos anteriores de seu auxílio.

Descubra 7 aplicativos úteis para beneficiários do Governo Federal

Para quem vai solicitar ou já solicitou algum dos benefícios sociais do Governo, é importante monitorar a solicitação e recebimento. Portanto, separamos alguns aplicativos úteis que podem facilitar esse processo de maneira simples.



1.Caixa trabalhador

O Caixa trabalhador é o aplicativo para quem possui carteira assinada, de forma regular, ou quem acabou de passar pela rescisão. Ele fornece várias informações importantes sobre a vida de um trabalhador e seus dados.

Por exemplo, é possível consultar o número do PIS, verificar o andamento do seguro desemprego e abono salarial. Além disso, existe também a relação de parcelas liberadas, calendário de pagamentos e até mesmo uma seção de dúvidas frequentes para usuários.

2.GovBr – aplicativos úteis

O GovBr é o aplicativo oficial do Governo Federal, repleto de ferramentas úteis para quem quer acesso a serviços digitais. Assim, beneficiários podem ter várias vantagens ao baixar essa ferramenta em seu aparelho.

Ele funciona por meio de login com senha e até mesmo biometria, para garantir maior segurança do usuário. Dentro da ferramenta, existem diferentes tipos de serviço para benefícios e documentos, confira alguns:

Emissão da carteira de trabalho;

Solicitação e acompanhamento de abono salarial;

Acompanhamento e restituição do imposto de renda;

Saque do FGTS.

Ainda, é possível realizar diferentes tipos de solicitação de forma mais prática e simples, eliminando a burocracia. Isso também inclui atendimento e solução de dúvidas, caso você tenha problemas para fazer suas solicitações.

3.Caixa Tem

Para quem tem Poupança Digital da Caixa, outro entre os aplicativos úteis é o Caixa Tem. Ele possui consultas a auxílio emergencial, movimentação de sua conta social e outras transações bancárias importantes.

Além disso, ele contém informações sobre o PIS, e até mesmo os extratos de seus rendimentos e faturas a receber. Por isso, ele é super indicado para beneficiários do Governo Federal.

4.CadÚnico – aplicativos úteis

Para receber a maior parte dos benefícios sociais, é preciso ter o cadastro único atualizado periodicamente. Então, algumas vezes é necessário acessar várias vezes, para colocar novas informações ou alterar as que estão em seu registro.

Portanto, ter um aplicativo para realizar e monitorar sempre seu cadastro pode ser muito importante. Nessa hora, o app do CadÚnico é uma alternativa simples e fácil para utilizar e seu dispositivo e dar entrada em seus benefícios.

Assim, o app é simples de usar, e bem intuitivo, com o resumo de seu cadastro e principais informações na tela. Vale a pena baixar e manter sempre seus dados em dia, para con seguir acesso a outros tipos de auxílio.

5.Bolsa Família

Ainda, para os beneficiários do Bolsa Família, o auxílio possui um aplicativo oficial para solicitação e acompanhamento. Dessa maneira, você consegue tanto pedir, quanto verificar suas parcelas a receber e em aberto.

Outra informação muito bacana é o cronograma de pagamento de cada mês, já que o benefício costuma sair em dias diferentes a cada mês. Por isso, não precisa sofrer para saber quando sua parcela cai, basta baixar o app e acompanhar por lá.

6.Caixa FGTS

O Caixa FGTS é mais um entre os aplicativos úteis que não podem faltar em seu aparelho, para acompanhar seu saldo do benefício. Assim, a cada nova contribuição é possível verificar quanto você terá a receber do FGTS.

Além disso, em caso de demissão, é possível verificar também a liberação do saldo para saque. Outra função bem interessante é a de saque-aniversário, com direito a transações bancárias e cadastro de contas externas para transferir o dinheiro.

7.Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil (emergencial) é uma parcela mensal para cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Portanto, ele também possui um aplicativo oficial para solicitação e acompanhamento do benefício.

Assim, ele contém várias funções importantes, inclusive com o cronograma de pagamentos para você consultar seus lançamentos futuros. Ainda, possui um canal próprio de atendimento para quem estiver com dúvidas sobre o auxílio e o processo de solicitação.

Onde baixar aplicativos úteis para benefícios do Governo?

Todos os aplicativos úteis que separamos neste post estão disponíveis tanto para dispositivos com Android, quanto com o iOS. Dessa maneira, as lojas oficiais são a Play Store e a App Store, onde cada um deles se encontra de forma gratuita.

Então, depois de encontrar o aplicativo, basta fazer o download e aguardar a instalação em seu aparelho. Cada um deles tem um tipo diferente de registro inicial, normalmente com informações básicas de identificação do usuário.

Por exemplo, entre os aplicativos úteis, no Cadastro Único é preciso informar até mesmo a renda de sua unidade familiar e comprovação de endereço. Já no caso do Caixa Tem, a solicitação exige dados bancários para acesso a sua conta e rendimentos do auxílio.

Por fim, se quiser conhecer outros conteúdos sobre tecnologia e benefícios do Governo Federal, continue por aqui explorando nossos posts. Assim, você encontra vários outros posts com sugestões para tornar o acompanhamento de seus auxílios mais simples.