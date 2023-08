veja 7 apps para ajudar na CONTRATAÇÃO

A internet hoje é uma das ferramentas mais funcionais para conseguir trabalhar. Dessa maneira, aplicativos para procurar emprego podem ser eficazes na hora de buscar sua contratação e um lugar no mercado de trabalho.

Por isso, se você ainda não sabe por onde começar a procurar, separamos as 7 principais opções de apps para encontrar trabalho. Confira quais deles oferecem mais oportunidades de trabalho e algumas dicas para se sair bem nos processos seletivos.

Como usar aplicativos para procurar emprego?

Para começar, a maioria dos aplicativos está disponível nas plataformas de downloads de apps oficiais (Play Store para Android e App Store para iOS). Então, escolha os que mais trouxerem vantagens, e instale em seu aparelho.

Depois, você pode utilizar as buscas para encontrar vagas disponíveis, de acordo com suas competências. Normalmente, eles possuem bancos de dados onde você pode cadastrar suas informações pessoais antes de começar a procurar por emprego.

Ainda, algumas plataformas possuem versões gratuitas, que são bem mais limitadas. Nas versões pagas, é possível encontrar mais conteúdos e ferramentas. Depois de se cadastrar, pode começar a aplicar candidaturas e aguardar o contato das empresas.

Confira 8 aplicativos para procurar emprego

Agora que você já sabe como funcionam os aplicativos para procurar emprego, hora de descobrir quais são as principais opções. Por isso, separamos os principais 7 apps e um resumo sobre como eles funcionam e as melhores características que apresentam.

1.Vagas

O Vagas.com é um dos maiores sites de comunicação entre empregador e empregados no Brasil. Ele possui uma versão em website e outra como aplicativo para Android e iOS. Possui várias ferramentas para testes de habilidades e personalidade, todas grátis.

2.Linkedin

O a versão mobile do Linkedin também é um dos aplicativos para procurar emprego mais populares do mercado. Assim, mais do que uma ferramenta da busca, ele também é uma rede social profissional, onde você pode encontrar vagas e criar conexões.

O app é gratuito, com a divulgação de vagas de emprego em perfis predeterminados. Assim, você cria uma página na plataforma, com suas informações profissionais. Depois, basta aplicar para as candidaturas e aguardar as entrevistas.

Hoje, ele é uma das maiores plataformas, com muitas empresas usando até mesmo os perfis para avaliar os candidatos. Então, vale a pena se cadastrar e observar as atualizações que as empresas disponibilizam.

3.Infojobs – aplicativos para procurar emprego

Outro dos aplicativos para procurar emprego é o Infojobs, outra plataforma bem grande disponível no mercado. Ele mescla duas vertentes: uma gratuita, com maiores limitações, e outra paga, que libera todas as ferramentas para os candidatos.

Assim, várias empresas utilizam essa plataforma para captar seus novos candidatos. Hoje, são mais de 350 mil vagas disponíveis, em vários segmentos, em empresas como Itaú, Carrefour e Swift. A plataforma possui buscadores e testes de habilidade gratuitos.

4.Indeed

Com um design intuitivo e uma interface muito bacana, o Indeed é outro entre os aplicativos para procurar emprego. Com um currículo integrado, você pode fazer um upload de seu CV, ou criar um de forma automatizada.

A maior parte das funções são grátis para os usuários, e se você quiser aumentar suas chances, pode assinar a plataforma. Com a versão premium, é possível utilizar mais filtros e aplicar para mais candidaturas do que na versão gratuita.

5.Empregos

O empregos.com também possui uma versão de app para Android e iOS, com diversos tipos de vagas de trabalho. Porém, ele possui uma demanda menor que outras plataformas, sendo um pouco mais difícil conseguir oportunidades em algumas áreas.

Ainda, ele é totalmente grátis e possui também ferramentas para criação de currículo e busca de vagas de acordo com suas competências e habilidades. Então, para alguns segmentos de trabalho, vale a pena baixar o app e conferir quais estão disponíveis.

6.Facebook – aplicativos para procurar emprego

Por mais que pareça somente uma rede social, o Facebook também é um dos aplicativos para procurar emprego. Isso mesmo, você consegue encontrar vagas de trabalho em grupos, comunidades ou mesmo na ferramenta própria do app.

Assim, o Facebook jobs é uma vertente do app original, que possui publicações de vagas de trabalho. Dessa maneira, os empregadores conseguem acessar seu perfil, para te incluir nos processos seletivos. E o melhor de tudo: ele é totalmente gratuito para os usuários.

7.Catho

Por fim, entre os aplicativos para encontrar emprego, a Catho também possui uma ferramenta disponível para Android e iOS. Com uma grande quantidade de anúncios, ela possui mais de 10 milhões de currículos cadastrados.

Assim, a empresa possui mais de 21 anos de experiência, fazendo a ponte entre quem quer contratar e pessoas que estão em busca de trabalho. Algumas empresas grandes são parceiras: Unimed, Drogaria São Paulo, Pirelli e Claro.

Porém, a plataforma possui uma limitação grande de conteúdos gratuitos. Assim, é uma das poucas que opera quase que de forma completa por assinatura. Ela oferece busca personalizada, testes de competências e até prioridade no processo seletivo.

Dicas para encontrar emprego por aplicativos

Ainda, não basta somente conhecer os aplicativos para procurar emprego, mas também entender como usar essas ferramentas. Se colocar como parte do mercado de trabalho exige um perfil e certas ações básicas para que você se torne um profissional atrativo.

Portanto, separamos também algumas dicas importantes te ajudar a usar esses aplicativos e preencher os cadastros. Então, veja como impulsionar suas candidaturas e conseguir mais entrevistas:

Crie cadastros completos;

Mantenha suas informações atualizadas;

Crie uma rotina para verificar as plataformas;

Evite inserir pretensões salariais antes da entrevista;

Confira se existem erros ortográficos em seu cadastro;

Aplique para vagas que condizem com suas competências.

Ainda, se houverem testes nos aplicativos para procurar emprego, faça esses exames para comprovar suas habilidades e aptidões. Algumas delas ainda oferecem também testes de personalidade para traçar um perfil profissional de cada candidato.

Portanto, não deixe de realizar esses adicionais para completar o currículo online. Dessa maneira, você consegue se tornar ainda mais interessante para as empresas e conseguir mais entrevistas.

Por fim, aproveite para conferir outros conteúdos e ver mais dicas para encontrar trabalho de forma online ou presencial. Assim, aproveite para explorar mais posts úteis que podem te ajudar a conseguir a tão sonhada contratação.