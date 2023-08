Veja agora como você pode tirar fotos ótimas com o celular

A lua cheia é um espetáculo da natureza que desperta nosso fascínio e criatividade. Afinal, quem não gostaria de capturar essa maravilha celestial diretamente do celular, transformando-a em uma imagem impressionante?

Se você é amante da astrofotografia, não se preocupe, nós reunimos as melhores dicas para você fotografar essa belezura com o seu celular. Veja a seguir.

Superlua: a Lua Cheia de Agosto

A superlua é um fenômeno astronômico que cativa os olhos de observadores e entusiastas do espaço. No último 1° de agosto, o céu noturno foi agraciado com esse espetáculo, onde a lua se mostrou mais brilhante e maior do que o usual.

Como o tempo estava favorável em boa parte do Brasil, foi possível observar esse fenômeno na maioria das capitais. O que se tornou um ótimo momento para capturar o espetáculo com uma bela foto.

No entanto, se você perdeu a chance de capturar a superlua do início de agosto, não desanime. A natureza tem outro presente para oferecer.

Em 30 de agosto, a segunda superlua do mês, também conhecida como superlua azul, está programada para aparecer no céu. Este é um evento raro e emocionante, que ocorre quando duas luas cheias acontecem no mesmo mês. Isso significa que você tem uma nova chance de capturar a beleza celeste e adicionar uma dose de magia à sua galeria de fotos.

Passo a Passo para Fotografar a Lua Cheia com o Celular

Ao se preparar para capturar a magnífica presença da lua cheia, cada detalhe conta. Com um simples celular, você pode criar fotos deslumbrantes que capturam toda a beleza celestial. Portanto, siga este passo a passo e garanta que sua foto seja tão incrível quanto o próprio fenômeno lunar.

Escolha o Momento Ideal

Antes de iniciar sua jornada fotográfica lunar, é crucial garantir que você esteja clicando no momento perfeito. A lua cheia ganha um esplendor extra quando paira próxima ao horizonte, durante o nascer ou pôr do sol. Isso não só amplifica sua beleza natural, mas também abre portas para incluir paisagens deslumbrantes, ampliando a grandiosidade da cena.

Assim, quando a lua se encontra em posições estratégicas, como baixa no horizonte, sua luz atravessa uma maior quantidade de atmosfera terrestre.

Isso pode resultar em tons quentes e cores espetaculares que pintam o céu noturno. Capturar a lua nesse momento também oferece a chance de enquadrar a cena com elementos como prédios, árvores ou montanhas, adicionando contexto e profundidade à sua fotografia.

Estabilize o Celular

Agora que você escolheu o momento ideal para capturar a lua cheia em sua magnificência, é hora de garantir que sua foto saia perfeita, sem qualquer tremor indesejado. A estabilidade é a base para uma imagem clara e detalhada.

Colocar seu celular em um tripé sólido ou em uma superfície estável é a chave para eliminar qualquer vibração durante a captura. Ao fazer isso, você assegura que o celular esteja imóvel e pronto para capturar os detalhes mais sutis da lua cheia, como suas crateras e texturas.

Lembre-se de que até o menor tremor pode afetar a nitidez da foto, portanto, é essencial não segurar o celular com as mãos. Portanto, se você não tiver um tripé à disposição, use objetos estáveis, como uma mesa ou uma pedra, para apoiar o celular. Garanta que ele esteja firme e nivelado para evitar deslocamentos que possam comprometer a qualidade da imagem.

Configure o Modo Noturno ou Manual

Com a estabilidade do celular garantida, é hora de ajustar as configurações para capturar a lua em toda a sua glória. Ao escolher o modo noturno ou manual em seu celular, você ganha controle total sobre as configurações.

O modo noturno é uma opção valiosa se seu celular oferecer essa funcionalidade. Ele otimiza automaticamente as configurações de exposição, ISO e balanço de branco para capturar os detalhes sutis da lua sem superexpor áreas mais brilhantes da imagem.

Por outro lado, o modo manual oferece a liberdade de ajustar cada configuração individualmente. Ajustar a exposição permite que você controle a quantidade de luz que entra na câmera, ideal para encontrar o equilíbrio entre o brilho da lua cheia e o fundo escuro do céu. Ajustar o ISO ajuda a gerenciar o nível de ruído, mantendo a nitidez da imagem.

Foco na Lua Cheia

Com as configurações adequadas em vigor, é hora de garantir que a lua seja o ponto focal perfeito da sua foto. Toque delicadamente na tela do celular diretamente sobre a lua cheia para ajustar o foco manualmente. Isso garante que a lua esteja nítida e repleta de detalhes fascinantes, como suas crateras e características únicas.

Lembre-se de que, ao ajustar o foco manual, você controla onde os olhos do observador estarão naturalmente atraídos na foto. Essa etapa é crucial para destacar a majestade da lua e transmitir sua beleza para quem visualizar sua imagem.

Evite o Zoom Digital

É tentador usar o zoom para capturar a lua em detalhes, mas lembre-se: o zoom digital pode comprometer a qualidade da imagem.

Em vez de aplicar zoom durante a captura, fotografe a lua no modo de enquadramento normal. Dessa forma, você evita a perda de nitidez que pode ocorrer com o zoom digital.

Capturando a Foto

Agora que você ajustou o foco e evitou o zoom digital, é hora de clicar no obturador. Por isso, lembre-se de pressionar o botão com suavidade para minimizar qualquer movimento indesejado.

Se possível, utilize o temporizador para evitar trepidações causadas pelo toque no celular.

Portanto, seguindo este guia, você estará pronto para tirar fotos espetaculares da lua cheia com seu celular. Não exagere na edição e, também, explore o cenário das fotos.

Não esqueça que a prática leva à perfeição, então continue treinando para capturar a lua em toda a sua glória.