Veja agora qual é o DDD de cada região, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16?

Quando se fala em fazer uma ligação para outra cidade ou estado, é essencial entender o que é e como usar o DDD. No caso do estado de São Paulo, há vários códigos DDD que se diferenciam de acordo com as regiões, sendo eles: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos esclarecer o que isso significa e como usá-los corretamente.

O que é DDD?

De acordo com a Anatel, o DDD, ou Discagem Direta à Distância, é um código de área que serve para identificar uma localidade específica para a realização de ligações de longa distância. Estes códigos estão definidos no Plano Geral de Códigos Nacionais, aprovado pela Resolução 263/2001.

Então, se você está em Campinas, que possui o DDD 19, e deseja ligar para São Paulo, é necessário inserir o DDD da capital paulista, que é o 11, antes do número do telefone.

DDD de São Paulo

O estado de São Paulo é grande e possui muitas cidades, por isso, conta com diferentes códigos DDD. A capital, São Paulo, utiliza o código 11. São José dos Campos utiliza o DDD 12, Santos é o 13, Bauru é o 14, Sorocaba o 15, Ribeirão Preto o 16, São José do Rio Preto o 17 e Presidente Prudente o 18. Para ligar para qualquer uma dessas cidades, é necessário usar o respectivo código DDD antes do número do telefone.

Lembre-se, o DDD está relacionado ao local onde o número foi registrado, e não onde a pessoa está atualmente. Por exemplo, se você está em São Paulo, mas seu número foi registrado em Sergipe, quem liga para você deve usar o DDD 79.

Além do DDD, temos o DDI

Além do DDD, também temos o DDI (Discagem Direta Internacional), que é um código de três números usado para ligar para outro país. Cada país tem um DDI diferente e é preciso conhecê-lo para fazer a ligação.

DDD da operadora



Você também pode gostar:

Outro aspecto importante quando falamos de ligações interurbanas é o DDD da operadora, que é um prefixo usado para identificar a operadora para a qual você está ligando. Por exemplo, se você está ligando para um celular da Tim, o prefixo é 41.

Em resumo, para fazer uma ligação interurbana, você precisa inserir: 0 + código da operadora + DDD da localidade de destino + número do telefone. Assim, você consegue se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil.

Para saber mais sobre os códigos DDD de outros municípios ou estados do Brasil, consulte o site da Anatel. Conhecer esses códigos é essencial para fazer ligações corretas e evitar surpresas na sua conta de telefone. Agora que você já sabe quais são os DDDs de São Paulo, use-os corretamente e boa comunicação!