Veja agora qual é o DDD de cada região, 21, 22 23 ou 24?

O Rio de Janeiro, conhecido por suas belezas naturais e vibrante vida cultural, é também um importante hub de comunicações. Seja para negócios ou para falar com amigos e família, conhecer o DDD (Discagem Direta à Distância) correto é essencial para se conectar com as pessoas nesta bela região. Mas qual DDD do Rio de Janeiro se aplica a cada região do estado: 21, 22, 23 ou 24?

O que é DDD?

O termo DDD foi criado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, como parte do Plano Geral de Códigos Nacionais, aprovado pela Resolução 263/2001. Este código de área, também chamado de código de registro, é uma sequência numérica de dois dígitos que identifica um local ou um conjunto de localidades. Sua principal utilidade é a realização de ligações de longa distância.

Para exemplificar, se você estiver em Campinas (DDD 19) e quiser ligar para São Paulo, você precisará inserir o DDD da capital paulista (11) antes do número do telefone. O formato completo é:

0 + código da operadora + código DDD da localidade de destino (21, 22, 23 ou 24, no caso do Rio de Janeiro) + número do telefone.

DDD e localização

Um ponto importante a ser destacado é que o DDD está associado ao local onde o número foi registrado, e não onde a pessoa se encontra fisicamente. Por exemplo, se uma pessoa tem um número registrado em Minas Gerais (DDD 35) e está no Rio de Janeiro (DDD 21, 22, 23 ou 24), quem ligar para ela deve usar o DDD 35. Além disso, há o DDI (Discagem Direta Internacional), que se refere ao código de três dígitos de cada país.

DDD do Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro, temos três códigos DDD: 21, 22 e 24. A capital, Rio de Janeiro, utiliza o DDD 21. Já a região de Campos dos Goytacazes faz uso do DDD 22, enquanto a área de Volta Redonda usa o DDD 24. Portanto, ao ligar para qualquer município do estado, você deve usar o código DDD correspondente à região.

Caso queira consultar a lista completa de códigos DDD dos municípios do Brasil, visite o site da Anatel e faça a consulta.



DDD da operadora

Outra questão crucial ao fazer uma ligação interurbana é inserir o DDD da operadora. Este código identifica a operadora para a qual a pessoa está ligando. Por exemplo, se você está ligando para um celular da operadora Tim, o prefixo é 41. Assim, o formato completo para a ligação seria:

0 + 41 (DDD da operadora) + código DDD da localidade de destino + número do telefone.

Agora que você conhece os códigos DDD do Rio de Janeiro, ficou muito mais fácil se conectar com as pessoas nesta maravilhosa região. Mantenha-se conectado!