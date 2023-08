Veja as 6 melhores do mercado

Uma empresa possui vários tipos de processos dentro da esteira de produção. Assim, compreender essas tarefas e distribuir para os colaboradores é uma parte importante da organização. Então, nessa hora é que entram as ferramentas para organizar equipes.

Portanto, se você estiver procurando uma ajuda para gerenciar seu time no trabalho (ou mesmo sua rotina individual), continue por aqui. Preparamos uma lista com as melhores ferramentas disponíveis no mercado de forma gratuita e por assinatura, veja quais são.

Como usar ferramentas para organizar equipes

Para quem gerencia equipes e times em uma empresa, um dos grandes desafios é a cadeia de processos. Assim, entender quem está fazendo o que, e quando, é uma tarefa que pode ser complicada, principalmente em grupos maiores.

Por isso, dentro dos processos corporativos, a maioria das empresa utiliza ferramentas para organizar equipes. Dessa maneira, fica mais fácil entender onde está a distribuição de tarefas, não perder compromissos e avaliar o desempenho do grupo.

Então, fazer tudo isso de forma manual pode ser bem custoso, e gastar um bom tempo. Nessa hora, alguns programas, aplicativos e sites podem ajudar na organização. Além disso, confira outros benefícios de incorporar esses recursos em seu dia a dia:

Agendar tarefas em grupo;

Criação de conteúdos em conjunto;

Fixar calendários de produção e prazos de entrega;

Verificar o andamento da produção;

Avaliar a produtividade individual e da equipe;

Facilita a organização das atividades.

Além disso, existem várias outras vantagens de incorporar esse tipo de ferramenta nos processos da empresa. Elas ajudam a tornar o gerenciamento bem mais simples, e possuem integrações que podem facilitar as reuniões de trabalho, vale muito a pena conferir.

Conheça 8 ferramentas para organizar equipes

Então, na hora de começar as tarefas em grupo, alguns aplicativos podem tornar o processo mais dinâmico. Principalmente em equipes maiores, é complicado gerenciar o rendimento e distribuição de trabalho para todos os integrantes.

Por isso, a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse momento. Para te ajudar a melhorar os processos em sua rotina de trabalho, separamos as 6 melhores ferramentas para organizar equipes que o mercado disponibiliza, confira quais são.

1.Trello

O Trello hoje é uma das melhores ferramentas para organizar equipes, já que é bem completa. A plataforma funciona tanto por aplicativo, quanto para navegador e programa para computador.

Basicamente, ela organiza como um calendário as tarefas de cada um. Assim, é possível marcar os usuários, fazer comentários, realizar reuniões, iniciar conversas e configurar o uso da ferramenta até mesmo para enviar lembretes de atividades a concluir.

Hoje, ele possui uma versão gratuita, para equipes menores. Assim, existem algumas limitações de recursos, mas é possível usar de forma tranquila. Porém, se quiser o pacote completo, os planos variam de U$5 a U$18, dependendo do tipo de assinatura.

2.Meistertask

Outra ferramenta para organizar equipes bem popular é o MeisterTask. Disponível para navegador e aplicativos de celular, ela também conta com vários recursos para gerenciamento de tarefas.

Dentro da plataforma, é possível criar checklists, calendários, colocar prazos de entrega, marcar usuários e muito mais. Além disso, ele possui uma interface muito bonita e bem desenvolvida, de forma gratuita.

Assim como o Trello, ele também possui uma versão gratuita para abrigar até 3 projetos, com participantes ilimitados. Além disso, os planos estão dentro da média de mercado, variando de U$9 a U$17.

3.Google Agenda – ferramentas para organizar equipes

Ainda, para quem busca boa integração, o Google Agenda pode ser uma excelente opção. Ele combina várias ferramentas úteis, como o Docs (documentos), Sheets (planilhas) e até o Meet (para videoconferências).

O melhor é que a ferramenta é gratuita, e funciona muito bem. Dentro dela é possível organizar datas, inserir notas, distribuir tarefas e usar outros recursos do Google durante o processo e a rotina de trabalho.

Para empresas e grupos maiores, vale a pena assinar o Google Workspace, que abriga todos os programas para o mundo corporativo. Os preços variam de R$28 no plano mais básico, até R$105 no pacote com todos os recursos disponíveis.

4.Asana

Ainda, a Asana é outra ferramenta para organizar equipes bem popular ao redor do mundo. Ela organiza todo o conteúdo de um time em um espaço compartilhado, para facilitar as rotinas e processos de trabalho.

Dentro da plataforma é possível criar portfólios, cronogramas, calendários e até mesmo gerar relatórios de desempenho. Ainda, outra função bem interessante é o monitoramento do tempo, onde você pode verificar quanto um usuário demorou para completar uma tarefa.

Quanto aos valores, estão um pouco mais altos que a média de mercado para essas ferramentas. A Asana conta com dois planos: o Premium, de R$57 e o Business, que custa R$125 para ter acesso a todas as funcionalidades.

5.Microsoft Teams – ferramentas para organizar equipes

O Microsoft Teams é uma alternativa muito parecida com o Google Workspace. A proposta de integração entre ferramentas é a mesma, podem com os recursos que a Microsoft e o pacote Office fornecem para os usuários.

Por isso, é possível usar o Word, Excel, Power Point e outros programas aliados ao calendário de tarefas. Ainda, faça reuniões em videoconferência com sua equipe, compartilhe arquivos e mantenha a segurança em dia com a criptografia de dados.

Os planos de assinatura para obter a licença de todas as ferramentas para organizar equipes variam de R$21,40 a R$80,00. Os pacotes abrangem até serviço de hospedagem para webinars e armazenamento em nuvem de até 1TB.

6. Notion

Por fim, também temos o Notion, que é uma ferramenta muito interativa para organização de trabalhos. Ela é um pouco menos completa que opções como o Trello, mas ainda apresenta recursos excelentes para gerenciar atividades.

Ele conta com calendário otimizado, possibilidade de adicionar etapas para as tarefas, organização por usuário e diferentes níveis de permissões. Dessa maneira, oferece um painel um pouco mais elaborado, com pastas para armazena as informações e arquivos.

Além disso, para quem curtir a ferramenta e quiser explorar ainda mais recursos, ele também conta com assinatura de pacotes. Os valores variam de U$9 a U$15, mais a opção de pacotes personalizados para equipes empresariais maiores.

Além disso, para quem curtir a ferramenta e quiser explorar ainda mais recursos, ele também conta com assinatura de pacotes. Os valores variam de U$9 a U$15, mais a opção de pacotes personalizados para equipes empresariais maiores.