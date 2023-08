veja as banca que estão na disputa pelo edital

O concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) está na fase de contratação de banca. O certame vai sair em breve.

As empresas já manifestaram interesse em comandar a seleção. Confira a lista dos nomes:

Fundação Getúlio Vargas (FGV);

Cebraspe;

Fundação Carlos Chagas (FCC);

Idecan;

Instituto Avalia; e

Nosso Rumo.

Vale lembrar que além das fases, o edital vai ofertar oportunidades de cadastro reserva para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres. Os salários ultrapassam R4 16 mil.

Requisitos concurso ANTT

O edital atual ainda não falou sobre as especializações. Contudo, levando em conta o edital anterior, os requisitos são:

ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis.



ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: DIREITO REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.



ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: ECONOMIA REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Economia.



ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA FLORESTAL (com ênfase em meio ambiente) REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Ambiental ou em Engenharia Florestal.





ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL (com ênfase em Infraestrutura) REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil.



ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL/ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (com ênfase em serviços de transportes) REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil ou Engenharia de Produção.



ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: ESTATÍSTICA REQUISITO: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Estatística.



Quando foi o último concurso ANTT

O último edital foi publicado em 2013 e contou com oportunidades para os seguintes cargos:

Técnico Administrativo

Técnico em Regulação

Analista Administrativo (especialidades)

Especialista em Regulação (especialidades)

Além da prova objetiva, o certame ainda contou com prova discursiva. Vale lembrar que o cargo que registrou a maior nota de corte na ampla concorrência foi Analista Administrativo – Comunicação Social, em que o último aprovado dentro das vagas alcançou 74% da pontuação total das provas (103,75 pontos).

Demais concursos federais

Na terça-feira, 18 de julho, por meio de entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou o novo bloco de concursos federais. O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas