veja como APLICAR na ROTINA

Para garantir estabilidade e tranquilidade no futuro, uma das opções é investir na educação financeira. Assim, uma boa organização nas economias e o planejamento correto pode impulsionar suas economias e melhorar sua saúde econômica.

Por isso, se você ainda não sabe como começar a criar uma rotina de finanças saudável, continue por aqui. Deixamos 10 dicas de especialistas, que irão te ajudar a organizar suas economias de uma maneira descomplicada.

A função da educação financeira

Segundo um estudo realizada pelo CNC e divulgado pelo portal do Serasa, em 2023 são quase 80% das famílias com dívidas no país. Em parte, isso acontece por fatores como a política, cenário econômico e até custo de vida.

Porém, uma grande parcela desse endividamento acontece por falta da tão falada educação financeira. Essa é uma vertente da economia, focada em preparar a população para gerenciar as economias de forma racional e saudável.

Então, ela é necessária e imprescindível para quem quer manter a estabilidade nas economias. Contudo, não faz parte da educação básica e acaba muitas vezes esquecida entre as atribuições da rotina diária.

Veja 10 passos para aplicar a educação financeira em sua rotina

Por isso, incluir esse tipo de conhecimento em sua rotina pode trazer muitas vantagens, principalmente para seu futuro econômico. Então, separamos 10 dias de educação financeira, para você começar agora mesmo a incluir em seu dia a dia.

1.Faça uma análise da situação de suas finanças

A primeira etapa de uma boa organização das finanças é a análise de forma crítica e detalhada. Dessa maneira, é importante fazer uma avaliação criteriosa de como está sua saúde financeira, e em que patamar se encontra seu orçamento.

Assim, colete todas as informações sobre suas contas, recebimentos e pendências atuais. Ainda, se tiver algum débito em aberto, faça o levantamento das dívidas e com quais instituições você possui esse tipo de vínculo.

2.Organize seu orçamento e despesas

Então, depois de fazer um levantamento detalhado, é hora de separar seus dados e informações de finanças. Um dos pilares da educação financeira é a organização, e nesse momento é fundamental.

Portanto, elabora uma planilha com todos os ganhos que você recebe no período de um mês. Além disso, separe todas as despesas que você possui, até mesmo as menores, que achar que não farão diferença (sim, elas fazem bastante).

3.Separe despesas fixas e variáveis – educação financeira

Ágora, é o momento de separar suas contas da seguinte forma: despesas fixas e variáveis dentro de um mês. As contas básicas, que você tem todos os meses, são consideradas fixas, e não costumam oscilar muito de um período a outro.

Contudo, as despesas variáveis são gastos que você não possui todos os meses, da mesma forma. Por exemplo, um gasto com reparos na cozinha ou no carro, uma compra de roupa e até mesmo o consumo na lanchonete durante uma viagem.

Assim, é importante manter esses gastos bem definidos, para entender o que realmente é uma necessidade. Além disso, você também pode observar de forma mais didática, se seu dinheiro está “escorregando” por algum lugar que pode atrapalhar suas economias.

4.Gaste menos do que ganha

Outro dos pilares importantes das finanças é gastar menos do que você ganha. Sabemos que em algumas realidades isso é muito mais complicado, e que o orçamento acaba apertado no final do mês.

Porém, para quem consegue enxugar os custos, a indicação é sempre manter suas contas básicas abaixo do valor do orçamento. Assim, sempre sobrará um valor por mês, para guardar ou aplicar em algum investimento que traga retorno.

Pode ser que no começo seja mais complicado, principalmente se ainda possui débitos em aberto. Então, esse é um esforço que precisa virar rotina mensal, sempre manter as contas menores do que o valor dos rendimentos.

5.Separe valores para emergência

Além de se organizar bem, outra parte importante da educação financeira é guardar uma parte de seus rendimentos. Assim, você cria um fundo de emergência, para situações que estão fora da curva.

Por exemplo, no caso de despesas médicas ou reparos em casa que exijam atenção imediata. Dessa maneira, não é preciso tirar nenhum valor de contas importantes, ou acabar com mais dívidas em caso de necessidade.

6.Pense no futuro e se planeje

Então, é hora de criar um bom planejamento financeiro para sua vida. Elabore metas e objetivos (comprar um carro, dar entrada em uma casa, por exemplo). Eles ajudarão você a manter o foco no futuro e seguir os passos até alcançar seus planos.

7.Aprenda sobre investimentos – educação financeira

Para pensar no futuro, é importante saber como aplicar seu dinheiro e de que forma ele pode começar a render. Por isso, entender um pouco sobre possibilidades de investimento é fundamental para evitar perdas.

Então, antes de começar a aplicar seu dinheiro, aprenda sobre investimentos de curto, médio e longo prazo. Além disso, escolha alternativas que você realmente entende, e evite correr riscos desnecessários com suas economias.

8.Crie metas financeiras reais

Ainda, é importante criar metas que estejam dentro da sua realidade e possam ser alcançadas. Por exemplo, não vale a pena incluir como um objetivo ter uma mansão daqui a 5 anos, ganhando um salário básico.

Então, é preciso criar metas e objetivos reais e possíveis de alcançar dentro da sua progressão de futuro. Separe esses planejamentos em tarefas menores, para cumprir todo mês até chegar aos valores finais.

9.Cuidado com o consumismo

Todos os dias, somos bombardeados com uma infinidade de propagandas com produtos que queremos, mas não precisamos comprar. Então, muito cuidado com os gastos desnecessários, que te afastam do seu planejamento e criam cada vez mais dívidas.

10.Estude possibilidades sempre – educação financeira

Por fim, nossa última dica de educação financeira é sempre se abrir a novas possibilidades. Sua vida não seguirá uma trilha fixa, nem seus objetivos e oportunidades. Pode ser que em algum momento eles mudem, e será necessário se adaptar.

Portanto, sempre que uma nova alternativa surgir, estude de forma racional e alinhada com seu planejamento financeiro. Fazendo isso, você pode encontrar novas rotas e até mesmo situações mais rentáveis para seu orçamento.

Ainda, aproveite para conferir mais dicas e aprender como organizar sua vida e finanças de forma descomplicada.