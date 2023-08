Veja como conseguir cashback de 10% no cartão do Nubank

O Nubank é um banco digital brasileiro, o qual se tornou um dos maiores do mundo em número de clientes, chegando a mais de 80 milhões espalhados pela América Latina. A fintech sempre busca inovar em produtos e serviços, sendo que recentemente lançou sua própria moeda digital, chamada de NuCoin.

Nos últimos dias, a moeda digital do Nubank ganhou destaque no mercado de criptomoedas brasileiro, após ter um salto e chegar a um valor de mercado de R$ 20 bilhões, um fato que quase ninguém imaginava que iria acontecer.

A NuCoin foi lançada pelo Nubank em março deste ano, sendo uma moeda de benefícios chamada de token de utility. Inicialmente, a empresa estava dando uma quantia inicial de seu token para os correntistas, como uma estratégia para divulgar a novidade.

A NuCoin também serve para concorrer a prêmios e sorteios do próprio banco, além de outros benefícios com parceiros, podendo gerar um cashback no Nubank de 10% aos clientes. Confira a seguir como conseguir esse cashback.

NuCoin pode gerar cashback de 10%

Para entender o cashback oferecido pela criptomoeda do Nubank, primeiro é preciso entender o seu funcionamento. Inicialmente, o banco digital oferece uma quantidade de NuCoins aos clientes, que podem avançar de nível de acordo com a quantidade de moedas congeladas (que não podem ser vendidas por 6 meses).

Sendo assim, cada nível oferece recompensas e benefícios exclusivos aos clientes do Nubank. Ao atingir o nível 7, os usuários do banco digital passam a ganhar uma NuCoin para cada real gasto no cartão de débito ou crédito. Como o valor da criptomoeda atualmente está em R$ 0,10, esse serviço gera um cashback de 10% ao cliente do banco.

No entanto, para chegar ao nível 7, o cliente do Nubank precisa de 500 mil NuCoins congeladas, o que não é fácil de atingir. Com o valor atual da criptomoeda, seriam necessários R$ 50 mil para conseguir chegar nesse nível e contar com o cashback de 10%.



Você também pode gostar:

Por outro lado, existem níveis inferiores que também oferecem benefícios aos usuários. No nível 2, por exemplo, o cliente Nubank precisa de apenas 50 NuCoins congeladas (equivalente a R$ 5), e ganha um cupom para um sorteio de R$ 1 milhão que irá ocorrer em novembro de 2023.

Valorização da criptomoeda do Nubank

Com o lançamento da NuCoin, o que ninguém esperava era que, no dia 10 de agosto, a criptomoeda iria valorizar fortemente, fazendo com que milhões de clientes do banco digital fossem atrás de comprar o que poderia ser o novo Bitcoin na visão de muitos usuários.

Na ocasião, o valor da criptomoeda do Nubank foi de R$ 0,01 para R$ 0,23 em um curto período de tempo, entre os dias 10 e 12 de agosto. Isso significa que a NuCoin valorizou cerca de 2000% em apenas dois dias.

Com isso, muitos clientes do banco digital começaram a vender a criptomoeda devido à grande alta, tendo em vista que a venda pode ser realizada de maneira muito fácil através do aplicativo. O Nubank chegou a paralisar a compra e venda da NuCoin em alguns momentos, pois estava gerando grande instabilidade e volatilidade no aplicativo do banco digital.