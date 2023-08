veja como diminuir os gastos de forma simples

Quando o chega o fim do mês, vem o problema: seus gastos com energia ultrapassaram o limite, e acaba não sobrando uma parte importante da sua renda. Nessa hora, encontrar formas de economizar na conta de luz pode ser uma excelente ideia.

Portanto, algumas ações podem facilitar ainda mais o processo de reorganizar os hábitos e garantir uma economia maior. Se você ainda não sabe por onde começar, continue por aqui, que nós separamos as melhores dicas para reduzir o consumo de energia em casa.

Como melhorar os gastos da casa

Manter a economia em alta não é apenas sobre a energia, mas todos os gastos de uma casa. Assim, ações cotidianas favorecem um consumo menor, que impacta direto em suas contas do mês. Veja alguns pontos para começar:

Verifique onde estão os maiores gastos;

Corte despesas desnecessárias;

Organize bem suas contas fixas e variáveis;

Adapte uma rotina mais sustentável;

Otimize as atividades para economizar recursos;

Conscientize toda sua família sobre a economia.

Assim, esse é um trabalho em conjunto, onde todos devem participar de forma ativa da redução de gastos. Somente com a consciência de grupo e colaboração de todos é possível fazer a diferença em suas contas todo mês.

Leia mais: Chuveiro a gás ou elétrico: qual é o mais econômico?

Aprenda algumas dicas para economizar na conta de luz

Então, aprender como economizar na conta de luz é uma tarefa que exige disciplina de todos que moram em sua casa. Afinal, é preciso arrumar a rotina e cultivar novos hábitos, e isso tem uma participação geral de quem usa os equipamentos e cômodos.

Para te ajudar a entender por onde começar, separamos algumas dicas úteis que irão facilitar o processo. Por isso, não deixe de acompanhar até o final deste conteúdo para entender melhor como reduzir os gastos de forma descomplicada.

1.Evite o desperdício no dia a dia

Durante a rotina, é importante sempre evitar o desperdício de energia para economizar na conta de luz. Assim, pequenas ações ajudam a minimizar o impacto do consumo, confira quais as principais:

Controle o tempo de banho;

Use os eletrodomésticos de forma otimizada;

Não deixe a porta da geladeira aberta;

Desligue os aparelhos que não estiver usando.

Ainda, não deixe de analisar sempre quais são os pontos de consumo maiores no seu dia a dia. Mapeie as ferramentas e hábitos que podem prejudicar essa dinâmica dentro da sua casa.

2.Mude seus hábitos para economizar na conta de luz

Enquanto estiver com foco na economia de luz, é importante mudar alguns hábitos, focando em diminuir o consumo. Assim, não deixe de apagar as lâmpadas ao sair dos cômodos, e manter os aparelhos que não estiver usando, desligados.

Ainda, você pode aproveitar os momentos com a família, organizando tarefas para realizarem no mesmo cômodo. Por exemplo, assistirem televisão juntos, ou realizarem as tarefas de casa em um só local.

3.Aproveite a iluminação natural do ambiente

Durante o dia, aproveite para utilizar a iluminação natural do ambiente em suas atividades. Por isso, abra as janelas e deixe a luz entrar, para evitar o uso das lâmpadas durante suas tarefas domésticas.

Assim, organize sua rotina para aproveitar esses momentos de maior incidência de iluminação. As que não precisarem tanto, você pode deixar para fazer em momentos que não sejam tão dependentes de luzes naturais ou artificiais.

4.Organize os móveis e eletrodomésticos em casa

Ainda, outra dica importante para economizar na conta de luz, é o layout em que você dispõe seus eletrônicos. Por exemplo, a geladeira não pode ficar próxima do fogão, e é bom evitar portas e mudanças bruscas de temperatura.

Afinal, toda vez que ela chega a uma determinada temperatura, diminui o consumo para apenas manter a refrigeração. Quando algum fator externo faz com que ela esquente, ela acaba gastando mais energia para voltar à condição ideal.

Leia também: Seu aparelho desliga rápido? Veja 8 dicas para economizar a bateria do celular

5.Substitua suas lâmpadas para economizar energia

As lâmpadas mais antigas, amarelas, possuem um consumo muito maior, o que pode impactar na conta de luz. Porém, as mais recentes, já são feitas para gerar uma eficiência energética maior.

Então, substituir suas lâmpadas por modelos mais novos pode ajudar a economizar na conta de luz. Sempre que possível, utilize esse tipo de equipamento para garantir também um desempenho melhor, já que acabam durando muito mais.

6.Não deixe aparelhos ligados – economizar na conta de luz

Outra dica importante durante o processo de economia é remover os aparelhos da tomada quando não estiver usando. Apesar de não parecer, mesmo quando estão desligados, os equipamentos ainda continuam consumindo energia, ainda que pouca.

Portanto, quando terminar de usar os eletrodomésticos, não esqueça de remover da tomada. Mantenha somente a geladeira ligada, já que não é possível deixar sem energia e correr o risco de estragar os alimentos que estiverem dentro.

7.Cuidado com os eletrodomésticos

Alguns tipos de eletrodomésticos podem ter gastos de energia maiores do que os outros. Assim, é preciso ter cuidado durante o uso, para evitar que a conta aumente demais. Confira quais os principais:

Chuveiro;

Máquina de lavar;

Lava-louças;

Lava e seca;

Ar-condicionado;

Ferro de passar.

Por isso, é preciso utilizar esses equipamentos de forma consciente, para evitar sobrecarga no consumo. Por exemplo, ligue a máquina de lavar com a capacidade alta, sem utilizar somente para lavar pouca roupa.

Além disso, o chuveiro precisa de um tempo otimizado, evitando passar muito tempo no banho. O ar-condicionado também precisa de atenção: utilize as regulagens de forma que ele não permaneça o tempo todo funcionando.

8. Aposte na eficiência para economizar na conta de luz

Hoje, grande parte dos eletrodomésticos têm uma produção feita para ajudar os usuários a economizar na conta de luz. Assim, a forma com a qual eles operam possui o foco em melhorar a eficiência e diminuir os gastos de energia.

Portanto, se puder, na hora de comprar equipamentos novos escolha sempre os que tiverem esse tipo de eficiência energética. Assim, é comum que eles tenham uma etiqueta identificando o tipo de consumo e de eficiência para o consumo.

Então, para conhecer outras dicas incríveis de economia e reduzir os gastos com suas contas todo mês, continue por aqui. Assim, deixamos conteúdos completos para te ajudar a otimizar sua rotina e fazer sobrar aquele dinheiro extra depois de pagar as dívidas.