Veja como enviar e receber valores no exterior pelo aplicativo

O Nubank é um banco digital brasileiro, o qual se tornou um dos maiores do mundo, conquistando clientes ao redor da América Latina. Um dos compromissos do banco é sempre inovar, e trazer novos produtos e serviços surpreendentes para seus clientes. Sendo assim, a fintech permite que seus clientes mantenham controle de suas finanças, tanto para os valores no Brasil, quanto os movimentados no exterior.

Nesse sentido, o Nubank permite que seus clientes enviem ou recebam transferências internacionais de maneira fácil sem burocracia. Tudo isso pode ser feito através do número IBAN disponibilizado pelo banco digital.

Desta maneira, clientes que possuem conta no Nubank podem ter acesso a um número IBAN, o qual permite receber moedas internacionais. Além disso, as transferências são feitas em parceria com a Remessa Online, também oferecendo descontos no custo da taxa administrativa.

Confira a seguir como consultar o número IBAN do Nubank, assim como podem ser feitas as transações internacionais através do aplicativo.

Número IBAN do Nubank

O IBAN (International Bank Account Number) trata-se de um código padrão, o qual permite a identificação das contas em uma transação internacional. Esse código funciona da mesma maneira que em uma transferência ordinária entre contas brasileiras, na qual são necessários dados bancários de quem irá receber os valores, como nome ou número do banco, o número da agência, da conta, etc.

No âmbito de uma transferência internacional, o que identifica a conta que irá receber a transferência é justamente o IBAN, disponibilizado pela instituição financeira, como o Nubank. Este tipo de código é amplamente utilizado em quase todos os países da Europa e ao redor do mundo. Países como Estados Unidos e Austrália não aceitam esse tipo de código.

Para consultar o IBAN dentro do aplicativo do Nubank, e receber valores do exterior, é muitos simples, basta seguir o passo a passo a seguir:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na tela inicial, deslize os atalhos da direita para a esquerda;

Em seguida, toque na opção “Transferir Internacional”;

Clique em “Receber”;

leia as informações e selecione a opção “Ir para Remessa Online”;

Com isso, o aplicativo automaticamente irá redirecionar o usuário para a plataforma Remessa Online;

Caso não possua, crie um cadastro simples na plataforma;

Escolha a moeda e o motivo do recebimento;

Por fim, copie os dados bancários fornecidos pela plataforma, incluindo o número IBAN, e forneça para a pessoa que deseja lhe transferir o dinheiro.



Você também pode gostar:

Como fazer transferências internacionais

O processo de enviar dinheiro para o exterior começa pelo aplicativo do Nubank. Sendo assim, dentro do aplicativo o usuário já pode selecionar o valor que será transferido, assim como a moeda em questão e o valor já convertido, incluindo os descontos e taxas incluídos na transação.

Segundo o blog do Nubank: “A partir desse ponto, o usuário é redirecionado para a plataforma da Remessa Online. Se ainda não tiver um cadastro, basta fazer na hora”. O tipo mais comum de cadastro na plataforma é o chamado cadastro simples.

Esse tipo de cadastro não exige nenhum tipo de documento do cliente do Nubank. No entanto, para realizar transferências mais elevadas (R$ 50 mil no dia ou R$ 100 mil no ano) é necessário realizar o cadastro completo pela plataforma.