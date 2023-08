Veja como foi o último concurso da Polícia Federal 2021

Este artigo vai mergulhar profundamente no mundo fascinante do mais recente Concurso da Polícia Federal, que foi realizado em 2021 e ofereceu 1.500 vagas para Agente, Escrivão, Técnico de Papiloscopista e Capitão da Polícia Federal.

Para quem almeja ingressar em uma das mais prestigiadas instituições do Brasil e seguir uma carreira de destaque no serviço público, esta seleção foi uma oportunidade irresistível.

Acompanhe nossa jornada para aprender sobre os obstáculos que os concorrentes enfrentaram. Bem como, as etapas da competição e dicas úteis para maximizar suas chances de vitória.

Cronograma do Concurso da Polícia Federal 2021

O mais recente concurso para a Polícia Federal foi realizado pelo prestigiado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Logo, contou com várias etapas destinadas a testar o conhecimento dos candidatos.

A primeira etapa foi uma prova objetiva composta por 120 questões de múltipla escolha. Aliás, que teve disciplinas como português, inglês, lógica, matemática, informática, direito, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, criminologia e direito processual penal.

Na segunda fase, a prova discursiva, tinha tom argumentativo. Além do mais, exigia não apenas conhecimentos teóricos, mas também habilidades avançadas de redação para que os candidatos fossem aprovados.

Para o cargo de Tenente da Polícia Federal, a prova oral foi especialmente importante. Pois, foi composta por questões dissertativas e uma prova profissional que testou os conhecimentos dos candidatos em direito administrativo, direito constitucional, direito penal e processo penal.

Enquanto, para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista, os candidatos deveriam redigir uma redação discursiva sobre tema proposto pela banca examinadora.



Concorrência acelerando e recompensas atraentes

Mais de 300 mil pessoas se inscreveram para as 1.500 vagas abertas no concurso da academia da Polícia Federal. Dessa forma, esse alto nível de interesse reflete o prestígio e a ampla aceitação das carreiras e instituições policiais.

A Polícia Federal oferece um dos salários iniciais mais atraentes no serviço público, o que é um grande atrativo para recrutas em potencial. Dessa maneira, os salários do Agente e da Secretária foram fixados em R$ 12.522,50 mensais, sendo o Delegado R$ 23.692,74 e o Papiloscopista R$ 22.672,48, respectivamente.

Outras etapas do concurso da Polícia Federal 2021

O concurso para ingressar na Polícia Federal consistia em mais do que apenas provas objetivas e subjetivas. Na verdade, também incluiu etapas destinadas a avaliar a versatilidade dos candidatos.

O teste de aptidão física foi uma dessas etapas. Em síntese, a prova tem a função de eliminar candidatos que não estivessem fisicamente à altura da tarefa de serem policiais. Enquanto, o exame médico também foi uma etapa crucial, pois garantiu que os candidatos estavam fisicamente aptos para o desempenho de suas funções.

Houve também prova oral para o cargo de Chefe do Destacamento de Investigações da Polícia Federal. Assim, os candidatos foram julgados por sua capacidade de argumentação e domínio de conhecimentos teóricos relevantes para o campo nesta fase.

Para o cargo de Secretário de Polícia Federal foi utilizada uma prova prática de digitação com consequências eliminatórias. Desse modo, essa etapa tinha como objetivo testar a velocidade e a precisão da digitação dos candidatos, duas habilidades fundamentais para o sucesso da vaga.

Finalmente, uma avaliação de título baseada em classificação foi realizada para o cargo de Delegado. Nessa etapa, analisamos as credenciais acadêmicas e profissionais dos candidatos, como títulos e certificações.

Conselhos para se preparar para o sucesso

Se você está interessado em uma carreira desafiadora e estável na aplicação da lei, fique de olho na próxima rodada do concurso da Polícia Federal. Esta pode ser a sua oportunidade de ingressar em uma das organizações de maior prestígio do Brasil e causar um impacto positivo na segurança e estabilidade do país.

Estabelecer um plano de estudos bem estruturado é fundamental para uma preparação adequada para o concurso. Disponibilize uma quantidade adequada de tempo de estudo para cada uma das seções do teste, prestando atenção especial às seções que cobrem os tópicos com maior peso e relevância para o cargo para o qual você está se candidatando.

A revisão constante do conteúdo é outra estratégia eficaz. Realize revisões regulares do material do curso, respondendo a perguntas de competições anteriores para se acostumar com o formato do teste.

A prática de escrita e argumentação também é fundamental para as provas discursivas, além dos estudos teóricos. Melhore suas habilidades de escrita e comunicação praticando com tarefas de escrita autênticas, como trabalhos acadêmicos e relatórios profissionais.

Também é crucial procurar materiais de estudo de alta qualidade. Considere se preparar com livros e cursos que fornecem uma visão abrangente e detalhada dos tópicos abordados no exame.

Por fim, fique por dentro das últimas notícias e informações sobre a competição. Então, acompanhe as atualizações e anúncios oficiais para garantir que você saiba exatamente onde está o tempo todo.