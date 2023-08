Veja como medir a velocidade da internet do seu celular agora!

Você já ficou curioso para medir a velocidade da internet do seu celular de forma prática e simples? Muitas vezes, esse tipo de teste pode nos ajudar a detectar problemas com a internet, auxiliando na hora de trocarmos de provedor ou, simplesmente, de darmos uma assistência a mais ao nosso aparelho.

Pensando nisso, trouxemos este guia com um passo a passo super simples para você aprender a medir a velocidade da internet usando um app super prático. Não deixe de conferir e de tirar todas as suas dúvidas!

Como medir a velocidade da internet do seu celular?

Para medir a velocidade da internet do seu celular de forma precisa é muito simples. Você pode baixar um aplicativo específico para essa função, chamado Speedtest. A seguir, detalhamos como usá-lo:

Primeiro, você deve baixar o aplicativo Speedtest no seu celular, sempre de acordo com o seu sistema operacional, ou seja, Android ou iOS; Feito isso, instale o seu app novo e abra-o no seu celular; Ao abrir a tela inicial, clique na opção “Avançar” que aparece no inferior da tela; Em seguida, leia quais são as permissões que o aplicativo está solicitando e clique em “Continuar” se considerar adequadas; Siga configurando as permissões do seu aplicativo, de acordo com o sue gosto pessoal; Permita que o aplicativo faça análise periódicas da cobertura do seu celular, clicando em “Permitir” e, em seguida, em “Avançar”; Depois disso, você deve clicar sobre a opção “iniciar”, para que o aplicativo comece a, de fato, avaliar a velocidade da internet do seu celular; Aguarde o processo e verifique a velocidade, analisando a classificação do upload (envio de arquivos) e download (baixar arquivos); Pronto! Você já terá um check-up completo da sua internet.

Você poderá abrir o aplicativo e refazer esse teste sempre que julgar necessário. Esse app pode te ajudar a detectar falhas na internet, problemas com a cobertura do sinal de internet, e muito mais.

Essas informações, por sua vez, podem te ajudar a solicitar melhorias nos pacotes de internet que têm sido oferecidos a você, melhorando a sua experiência na hora de navegar na web.

Speedtest também pode ser usado no computador

Além de ser possível medir a velocidade da internet do seu celular de graça, diretamente pelo aplicativo do Speedtest, e verdade é que você também pode acessar essa ferramenta completa diretamente no seu computador.

Assim, além de controlar o funcionamento da internet no seu dispositivo móvel, você também pode averiguar o funcionamento no seu computador ou notebook.

Para isso, você pode:

Acessar o site oficial do Speedtest diretamente pelo navegador do seu computador; Clicar seguidamente em “iniciar”, para que o processo de análise da velocidade da internet seja iniciado; Aguardar a finalização e verificar se a sua internet está realmente funcionando do modo como deveria.

Viu só como é simples acompanhar o funcionamento da sua internet? Sempre reutilize essas ferramentas quando achar necessário e acompanhe o desempenho dos seus dispositivos conectados.