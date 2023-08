Veja como obter um cartão de crédito para MEI em poucos passos

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) continua a impulsionar o desenvolvimento econômico ao disponibilizar oportunidades únicas de financiamento para microempreendedores individuais (MEI) e empreendedores em todo o Brasil. O BNDES, um organismo dedicado ao financiamento de longo prazo e investimento em diversos setores da economia nacional, tem se destacado pelo seu cartão de crédito.

Uma das principais ferramentas oferecidas pelo banco é o cartão de crédito BNDES, que abre as portas para um catálogo de mais de 220 mil produtos e serviços disponíveis em sua plataforma de operações. Esta opção de financiamento possibilita aos empreendedores parcelar suas compras em até 48 prestações mensais fixas e iguais, proporcionando flexibilidade e planejamento financeiro.

O cartão de crédito para MEI apresenta um limite de crédito impressionante, com um teto de até R$ 2 milhões por banco emissor. Além disso, cada cliente tem a possibilidade de adquirir um cartão por bandeira em cada instituição emissora e somar os limites para otimizar suas aquisições.

Essa iniciativa visa não somente impulsionar os pequenos e médios negócios, mas também fortalecer a economia como um todo. O BNDES tem desempenhado um papel fundamental na promoção do crescimento sustentável e na criação de oportunidades para empreendedores em todo o país.

Mais informações sobre o cartão de crédito

O cartão de crédito oferecido pelo BNDES é direcionado para empresas de porte micro, pequeno e médio, bem como para microempreendedores individuais (MEI) e também para clubes, sindicatos e associações. Para ser elegível, é necessário possuir um CNPJ regularmente estabelecido e um faturamento anual de até R$ 360 mil.

A taxa mensal do Cartão BNDES é revisada mensalmente e está atualmente estabelecida em 1,47% ao mês. No momento da aquisição, a taxa em vigor é definida e permanece constante ao longo de todo o período de financiamento. Quanto à taxa administrativa, o banco emissor pode aplicá-la durante a abertura de crédito, no entanto, ela não pode ultrapassar 2% do limite de crédito concedido.

O cartão oferece a possibilidade de financiamento para uma ampla gama de itens, abrangendo desde máquinas e equipamentos até eletrônicos. Apesar disso, é importante observar que o capital de giro não se enquadra como um item elegível para financiamento através do Cartão BNDES. Já a aquisição de veículos é permitida exclusivamente quando destinada à logística operacional da empresa beneficiária.

Saiba como solicitar o serviço do BNDES



Você também pode gostar:

O processo de aquisição do tão aguardado Cartão BNDES é bastante acessível e descomplicado. A primeira etapa envolve acessar o Portal de Operações do Cartão BNDES onde é possível encontrar uma série de recursos e informações para dar início ao processo.

No portal, o empresário deve localizar a opção marcada como “Solicite seu Cartão BNDES”. Ao clicar nessa opção, o usuário será direcionado para um formulário eletrônico, onde deverá preencher os dados necessários com precisão. Depois de preencher todos os campos obrigatórios no formulário, basta clicar na opção “Enviar”.

Com o pedido enviado com sucesso, o próximo passo é se dirigir ao banco comercial emissor do Cartão BNDES com a documentação necessária. Para mais detalhes sobre o processo de solicitação do cartão de crédito, documentação necessária e outras informações essenciais, basta visitar o site oficial do BNDES ou entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente.