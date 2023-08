Veja como pedir o seu cartão e o que é preciso para ter um

Intitulado de PicPay Card, o novo cartão de crédito e débito oferecido pelo PicPay está direcionado exclusivamente aos clientes da plataforma. Sua requisição deve ser feita por meio do aplicativo da ferramenta, disponível para as plataformas Android e iOS.

No entanto, obter o “PicPay Card” não é automático. A instituição financeira realiza uma análise de crédito minuciosa do perfil de cada solicitante. Essa avaliação garante que o serviço seja oferecido de forma responsável, adaptando-se às necessidades e capacidades de cada usuário. Caso a análise resulte em uma oferta aprovada, o cliente pode avançar na solicitação e aproveitar os benefícios do cartão.

Como já dito anteriormente, o PicPay Card oferece uma funcionalidade versátil, atuando tanto como cartão de crédito quanto de débito. Desse modo, quando a solicitação de crédito for aprovada, o PicPay Card automaticamente adotará ambas as funções, proporcionando assim uma solução completa e adaptada às necessidades financeiras dos usuários da plataforma.

Conheça o PicPay Card

O universo das finanças digitais está em constante evolução, e o “PicPay Card” surge como a mais recente adição ao leque de serviços oferecidos pela plataforma. Desenvolvido pelo PicPay, um dos líderes no cenário brasileiro de pagamentos e transações online, esse novo cartão de crédito e débito promete revolucionar a forma como os usuários interagem com suas finanças.

O que torna o “PicPay Card” especial é o seu caráter exclusivo, sendo disponibilizado apenas para os clientes que já utilizam os serviços da plataforma. Para solicitar o cartão, basta acessar o aplicativo disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS, simplificando todo o processo e colocando o controle financeiro diretamente nas mãos dos usuários.

Para aqueles que porventura não atendam aos critérios iniciais de aprovação do limite de crédito do cartão do PicPay, há uma estratégia recomendada: continuar utilizando ativamente a plataforma. Ao movimentar a conta e realizar transações periodicamente, os usuários podem aumentar suas chances de receber futuras ofertas para adquirir o “PicPay Card”. As análises são realizadas de forma periódica, o que significa que a persistência pode trazer oportunidades adicionais.

Da mesma forma que ocorre com a abertura de uma conta no PicPay, é estabelecida uma idade mínima para a obtenção do PicPay Card na modalidade de débito, a qual é fixada em 16 anos. Já para aqueles interessados em adquirir o PicPay Card na modalidade de crédito, é requerido que tenham pelo menos 18 anos, sendo importante observar que a solicitação estará sujeita a um processo de análise e aprovação de crédito.

Como saber o limite do cartão?



No universo das transações financeiras digitais, conhecer os limites de um cartão é crucial para gerenciar eficazmente as finanças pessoais. No caso do PicPay Card, saber como verificar esse limite pode ser um passo importante para utilizar o cartão de forma consciente e conveniente. Felizmente, o processo é bastante simples, veja o passo a passo a seguir:

Inicie o aplicativo PicPay em seu dispositivo.

Toque na opção “Carteira”.

Selecione a categoria “Meus Cartões”.

Escolha o PicPay Card e clique na alternativa “Meu PicPay Card”.

Em suma, a simplicidade do processo de verificação do limite do PicPay Card, destaca o compromisso da plataforma em tornar as operações financeiras mais transparentes e acessíveis. Ao seguir os passos indicados, os usuários podem agora gerenciar seus gastos de forma mais informada.