Veja como personalizar o WAZE com sua própria voz

?O Waze é reconhecido como um dos melhores aplicativos de navegação disponíveis atualmente. Com uma série de recursos úteis para o dia a dia dos motoristas, ele se destaca por oferecer uma experiência personalizada e divertida. Além das funcionalidades conhecidas, como mostrar a localização de estacionamentos e fornecer informações sobre o trânsito em tempo real, o Waze permite que os usuários personalizem a voz do aplicativo durante a navegação.

Vozes Guias de Navegação Diferentes e Divertidas

Ao contrário de outros aplicativos de navegação, o Waze oferece uma ampla variedade de vozes guias para tornar a experiência de direção ainda mais interessante. Além das vozes padrão, o aplicativo conta com adições especiais em alguns eventos de repercussão mundial. Um exemplo disso foi a inclusão da voz do influenciador Iran Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, durante a Copa do Mundo de 2022.

Personalizando o Waze com a Sua Própria Voz

Um recurso interessante que a maioria dos usuários da plataforma não conhece é a possibilidade de ter a sua própria voz como guia de navegação. Embora o Waze ainda não disponha da tecnologia de clonagem de voz via inteligência artificial, é possível gravar instruções básicas de navegação de forma simples diretamente no aplicativo.

Para registrar a sua voz no software, basta seguir alguns passos simples:

Abra o aplicativo do Waze em seu smartphone. Toque no ícone de menu no canto inferior esquerdo da tela. Selecione “Configurações” no menu. Dentro das configurações, escolha “Voz e som”. Em seguida, selecione “Adicionar uma voz”.

Dicas para Gravar as Instruções de Navegação

Ao gravar as instruções de navegação, é importante ter cuidado para torná-las precisas e objetivas. Isso evita confundir o motorista durante as viagens. Algumas dicas úteis para gravar as instruções incluem:



Falar de forma clara e pausada.

Usar termos simples e diretos.

Indicar com antecedência as manobras necessárias, como conversões e mudanças de faixa.

Evitar informações desnecessárias ou excesso de detalhes.

Lembre-se de que a lista de instruções disponíveis é bastante ampla. Elas vão desde recomendações essenciais, como ter cuidado ao dirigir, até algumas mais específicas, como a distância exata em que o condutor precisará fazer uma conversão à esquerda, por exemplo. Você pode gravar as guias de voz de forma gradativa, não sendo necessário gravar tudo de uma vez.

Habilitando a Sua Voz Personalizada

Após adicionar as suas guias de voz personalizadas, o Waze habilita a nova voz como o narrador padrão de navegação. Dessa forma, você poderá desfrutar da sua própria voz durante as viagens. No entanto, é importante destacar que é possível reverter as configurações, caso você opte por retornar à voz original do aplicativo. Além disso, também é possível gravar a voz de outra pessoa como guia de navegação, o que pode ser uma opção divertida para compartilhar a experiência com amigos e familiares.

Conclusão

Personalizar o Waze com a sua própria voz é uma forma divertida de tornar a experiência de navegação ainda mais única e personalizada. Com alguns passos simples, você pode gravar as suas próprias instruções de navegação e aproveitar uma experiência de direção mais personalizada. Experimente essa funcionalidade e desfrute de viagens ainda mais agradáveis com o Waze.

Não perca a oportunidade de deixar o seu aplicativo de navegação com a sua cara. Personalize o Waze com a sua própria voz e torne as suas viagens ainda mais divertidas e únicas.