Veja como receber até 80% de bônus com transferências do Nubank para o Smiles

A Smiles é o programa de fidelidade da Gol, o qual oferece uma plataforma completa de viagens aos usuários. O programa sempre busca trazer benefícios exclusivos, sendo que atualmente está oferecendo uma oferta incrível para os clientes do Nubank.

Sendo assim, a oferta da Smiles consiste em até 80% de bônus em transferências do Nubank, no entanto, os usuários devem ficar atentos, pois essa promoção é válida até esta quinta-feira (31).

Para participar, o primeiro passo é realizar um cadastro na página oficial da promoção através deste link. No site o usuário também tem acesso a todas as regras da oferta. Após realizar o cadastro, basta realizar a transferência dos pontos Rewards ou Nubank Cashback para o programa Smiles.

As milhas bônus obtidas pela promoção serão creditadas na conta do usuário até o dia 18 do próximo mês, podendo ser utilizadas da maneira que desejar nas próximas viagens. Confira a seguir algumas regras desta promoção da Smiles:

Validade das Milhas Bônus: As milhas bônus obtidas pela promoção possuem validade de 12 meses, portanto, os usuários devem ficar atentos;

Transferência Mínima: o usuário consegue participar da promoção transferindo apenas um ponto do Nubank para o Smiles;

Limite de Milhas Bônus: O bônus da promoção possui um limite de 300.000 milhas por conta Família ou CPF;

Assinatura do Clube Smiles: Caso o usuário seja assinante do Clube Smiles é importante ficar atento, pois a assinatura deve estar ativa antes de efetuar a transferência de pontos durante o período da promoção, garantindo o máximo de pontos possíveis.

Como realizar a transferência do Nubank para o Smiles?

Confira a seguir o passo a passo para a transferência do Nubank para o Smiles:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Em seguida, selecione a opção “Trocar por Milhas”;

Agora, escolha a quantidade de milhas que deseja transferir para o Smiles;

Confirme a operação digitando a senha de quatro dígitos.



Pronto! Essa promoção é uma ótima oportunidade para os clientes do Nubank acelerarem o acúmulo de milhas. Além disso, ambas empresas não costumam oferecer promoções de transferências, tornando essa oportunidade mais única.

Cashback do Ultravioleta

O Nubank oferece um cartão premium aos seus clientes, chamado de Ultravioleta, o qual conta com um sistema de cashback (dinheiro de volta). “O cashback do Nubank Ultravioleta é simples de entender, pode ser usado de várias formas e cresce a 200% do CDI”, informa o banco digital em seu blog.

Além disso, o cartão também conta com outros benefícios exclusivos, como seguros especiais de viagem e as vantagens de um Mastercard Black. Com relação ao cashback, o Ultravioleta retorna ao usuário 1% do valor de todas as compras realizadas na função crédito, sendo que esse valor nunca expira.

Para exemplificar, caso o cliente do Nubank detentor do cartão Ultravioleta realize uma compra de R$ 200 no crédito, irá receber R$ 2 de cashback. Com isso, esse dinheiro já começa a crescer a 200% do CDI.

Por fim, o cliente Nubank pode escolher como deseja utilizar o valor obtido através do cashback do Ultravioleta. As possibilidades são: deixar o valor rendendo, transferir para a conta do banco digital, transformá-lo em milhas na Smiles ou investir na Nu invest.