Veja como se inscrever pela INTERNET seguindo este GUIA PRÁTICO

O governo federal deverá retomar no próximo dia 18 de agosto os pagamentos de mais uma rodada do programa Auxílio-gás nacional. Trata-se de um benefício de caráter social que faz pagamentos em dinheiro para ajudar cidadãos que precisam comprar um botijão de gás de 13 quilos.

Às vésperas dos pagamentos, muitos brasileiros querem saber o que é preciso fazer para receber o saldo neste mês de agosto. Existe, afinal, algum tipo de inscrição direta para o recebimento do Auxílio-gás nacional? O que diz o Ministério do Desenvolvimento Social sobre este tema?

Inscrição no Auxílio-gás nacional

De acordo com a pasta, a resposta é não. Não existe nenhum tipo de inscrição direta para o recebimento do Auxílio-gás nacional. Neste sentido, é importante não acreditar em nenhum tipo de link enviado pelas redes sociais de posts que prometem uma entrada no Auxílio-gás nacional.

De todo modo, o cidadão pode seguir algumas dicas para aumentar as suas chances de seleção para o programa Auxílio-gás nacional. Abaixo, listamos algumas delas:

A primeira grande dica para fazer parte do Auxílio-gás nacional é realmente entrar no Cadúnico do governo federal. Esta entrada é de responsabilidade das prefeituras de cada cidade. Assim, o cidadão precisa entrar em contato com a sua gestão municipal para fazer parte do cadastro.

Mantenha o Cadúnico atualizado

Já está dentro do Cadúnico e ainda assim não recebe o Auxílio-gás nacional? A dica aqui é manter os dados do Cadastro Único atualizados, sempre com informações verdadeiras. A atualização precisa ser feita sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na família.

Posso me inscrever pela internet



Como dito, não existe nenhum tipo de inscrição direta para o recebimento do Auxílio-gás nacional, nem presencialmente e nem através da internet. De todo modo, existe o processo de inscrição no Cadúnico. E esta entrada pode ser iniciada de maneira remota.

Para tanto, basta realizar o download do app oficial do Cadúnico no celular. Através da aplicação, o indivíduo pode iniciar o processo de inscrição no sistema. Note, no entanto, que a inscrição remota é apenas o primeiro passo para a inscrição total.

Mesmo as pessoas que começam a se inscrever no Cadúnico através do app, precisam concluir a inscrição de maneira presencial em local indicado pela prefeitura da sua cidade.

Auxílio-gás nacional

Como dito, para ter direito ao Auxílio-gás nacional, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Mas esta não é única exigência. O Ministério também exige que o cidadão tenha uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660 por família.

Para além disso, também é importante que o cidadão resida com ao menos um integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Mulheres vítimas de violência doméstica, bem como usuários que fazem parte do Bolsa Família possuem preferência na seleção. Para o mês de agosto, os repasses serão de R$ 108 por família, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

As datas dos pagamentos

Os pagamentos do Auxílio-gás nacional neste mês de agosto serão retomados no próximo dia 18. Para saber o dia exato do seu recebimento é necessário atentar para o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Quem tem NIS final 1, por exemplo, recebe o saldo já no dia 18.

Veja o calendário completo abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).