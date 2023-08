Veja como solicitar o cartão de crédito desse banco digital

Nos últimos anos, uma onda de bancos digitais tem varrido o cenário financeiro brasileiro, cativando a população com sua praticidade e serviços inovadores. Entre esses protagonistas, o C6 Bank se destaca como um dos mais renomados, conquistando o público desde o lançamento oficial em agosto de 2019. Hoje, a instituição financeira se faz presente em mais de 190 países, consolidando sua posição globalmente.

O sucesso do C6 Bank é atribuído, em grande parte, à sua abordagem singular de reunir uma vasta gama de produtos e serviços sob o teto de um único aplicativo. Com um portfólio que ultrapassa a marca de 90 ofertas, a instituição oferece aos seus mais de 25 milhões de clientes uma experiência bancária completa e integrada. Benefícios exclusivos e soluções inovadoras têm sido os pilares que sustentam o crescimento constante da base de usuários do banco.

Veja como solicitar o cartão de crédito

Para solicitar o cartão de crédito do C6 Bank será necessário acessar o site oficial do banco digital ou baixar o aplicativo correspondente na loja de aplicativos. Caso ainda não possua uma conta, será preciso prosseguir com a abertura de conta antes de solicitar o cartão. No aplicativo, localize e selecione a opção “Abrir conta”.

Em seguida, uma interação por chat será iniciada, na qual o usuário será questionado sobre o tipo de conta que deseja criar. Nesse momento o chat requisitará informações pessoais, tais como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço de e-mail e número de celular.

Posteriormente, será preciso passar por uma etapa de verificação de identidade, necessária para assegurar a integridade do processo. Feito isso, o usuário deve definir uma senha de acesso de quatro dígitos.

Após criar a conta, na página inicial do aplicativo do C6 Bank, será preciso localizar a seção “Escolher produtos”, onde diretrizes específicas o orientarão o usuário a confirmar os seus dados pessoais antes de proceder à personalização do cartão.

Em seguida, o C6 Bank disponibiliza uma variedade de cartões de crédito, cada um com benefícios e limites distintos. Nesse momento é recomendado analisar cuidadosamente as informações referentes a cada opção.

Para finalizar o procedimento, é necessário indicar a data de vencimento da fatura e realizar ajustes no limite. Após seguir todos os passos acima, o banco conduzirá uma avaliação minuciosa das informações apresentadas, além de efetuar a análise de crédito pertinente. Vale ressaltar que todo esse processo pode demandar alguns dias, portanto, é essencial permanecer atento à caixa de e-mail registrada.



Aumento do limite no C6 Bank

O aumento do limite no C6 Bank está condicionado a uma minuciosa análise de dados, incluindo a configuração individual de cada cliente, sua comprovada trajetória como pagador responsável, seu rendimento financeiro e outras métricas pertinentes. Por meio dessa avaliação, é possível determinar qual oferta se alinha mais adequadamente com a estabilidade financeira de cada cliente.

À medida que o cliente expande sua relação com o C6 Bank, um leque mais abrangente de informações torna-se acessível para a elaboração de ofertas de crédito personalizadas. Sendo assim, é recomendado focalizar as transações e atividades financeiras no banco digital. Além disso, vale lembrar que as avaliações do C6 Bank ocorrem de maneira periódica, portanto, é aconselhável monitorar o aplicativo para determinar a disponibilidade de crédito.