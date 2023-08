veja como ter um sono tranquilo e sem barulho

O ronco é um problema que afeta quase quatro pessoas em cada dez, segundo o médico Maurício Bagnato, para o portal do Hospital Sírio Libanês. Conhecer dicas para não roncar ajuda não somente no incômodo que a condição causa, mas também na qualidade do sono.

Por isso, se você (ou quem dorme junto) sofre com esse tipo de problema, separamos algumas dicas importantes. Assim, acompanhe este conteúdo para entender como é possível voltar a ter uma noite de sono tranquilo e sem incômodos.

Por que as pessoas roncam?

O ronco é um tipo de som que o corpo produz por conta da vibração dos tecidos do nariz, garganta e boca quando o ar passa. Assim, a principal causa é o relaxamento excessivo das estruturas, principalmente por conta de:

Sobrepeso e obesidade;

Problemas respiratórios;

Álcool e alguns tipos de medicações;

Alergias;

Alterações nas estruturas do nariz (desvio de septo).

Ainda, existem algumas condições médicas que podem favorecer o aparecimento do ronco durante o sono. Por isso, estar com o acompanhamento em dia pode ser fundamental para evitar esse tipo de problema, além de outras dicas para não roncar.

Veja dicas para não roncar durante a noite

Para quem já ronca há muito tempo, pode parecer uma tarefa quase impossível diminuir ou acabar com o problema. Porém, existem algumas dicas para não roncar que podem funcionar em vários casos.

Contudo, separamos algumas soluções mecânicas e sugestões para ajudar. No caso de situações mais severas, é sempre importante consultar um especialista da área da saúde. Confira nossas dicas, mas não deixe de procurar um médico sempre que precisar.

1.Eleve a cabeceira da cama

Uma das condições que causa muito ronco é quando a língua se desloca para o fundo da garganta. Normalmente, ela bloqueia a passagem completa do ar, causando o problema do ronco quando você respira.

Por isso, usar a cabeceira da cama mais elevada coloca sua cabeça em uma posição mais alta. Com isso, a língua não se desloca tanto e o ar passa com mais facilidade, aliviando a vibração das estruturas.

Então, você pode usar vários tipos de técnicas, até mesmo improvisar com blocos ou outros itens para deixar essa parte da cama mais alta. Porém, não esqueça da segurança e verifique se não existe nenhum problema, antes de dormir.

2.Escolha o travesseiro certo – dicas para não roncar

A falta de travesseiro (ou travesseiros muito baixos) também pode influenciar no ronco durante a noite. Por isso, outra dica para não roncar muito importante é escolher bem o acessório para ter um sono de qualidade.

Existem alguns travesseiros anti-ronco que podem ajudar a evitar que o problema aconteça, ou diminuir casos mais severos. Vale a pena fazer o teste e verificar se esses equipamentos podem te ajudar a conseguir uma noite de sono mais tranquila.

3.Cuidado com a posição durante o sono

Outro fator que influencia bastante no aparecimento do ronco é a posição em que você dorme. Por isso, uma das dicas para não roncar é evitar dormir com a barriga para cima, optando por deitar de bruços ou de lado.

Afinal, quando você fica com as costas no colchão, favorece o deslocamento da língua para o fundo da garganta. Então, isso pode prejudicar o deslocamento de ar durante a respiração, fazendo com que o ronco apareça ou piore durante a noite.

4.Adesivos nasais podem ajudar

Ainda, os adesivos nasais também podem ajudar a tornar seu sono melhor. Afinal, eles ajudam a aumentar a passagem de ar pelas vias respiratórias, melhorando o fluxo de ar e evitando que as estruturas internas vibrem.

Porém, é preciso usar com indicação médica e na quantidade correta, já que eles podem causar problemas quando usados demais. Então, solicite essa ajuda ao seu médico e veja a possibilidade, maneira de usar e frequência indicada para seu caso.

5.Evite remédios para dormir – dicas para não roncar

Alguns tipos de remédio para dormir, ao invés de proporcionar um ronco tranquilo, podem piorar a situação. Afinal, o ronco é causado por relaxamento em excesso, o que medicamentos como diazepam e alprazolam também causam.

Em alguns casos, sabemos que esses fármacos fazem parte de tratamentos médicos. Porém, quando não houver necessidade, evite esse tipo de prática e aposte mais em exercícios ou outros tipos de ajuda para dormir.

Assim, além de evitar o problema com o ronco, também foge da dependência que eles podem causar. Siga a risca a prescrição do seu médico, e não utilize remédios além das doses e frequência que o profissional da saúde te indicar.

6.Acessórios diminuem o ronco

Outra das dicas para não roncar é usar acessórios que facilitam a respiração durante o sono. Por exemplo, spray nasal e clips anti-ronco podem tornar o fluxo de ar mais simples, evitando que o ronco apareça.

No caso dos clipes, são estruturas que comprimem a cartilagem do nariz, tornando a passagem do ar mais fácil. Já no caso do spray, ajuda a aliviar a congestão nasal, mas é preciso ter o acompanhamento médico para evitar problemas.

7.Consulte seu médico

Por fim, outra dica para não roncar é manter sempre o acompanhamento médico em dia. Faça seus exames regularmente e sempre conte ao especialista sobre a qualidade do sono, se houverem alterações de comportamento.

Dessa maneira, você garante não somente noites de sono tranquilas, mas também uma qualidade de vida maior. Ainda, evite a automedicação: sempre que precisar de ajuda com problemas de saúde, consulte seu médico e procure os serviços adequados.

Outras dicas para ter um sono tranquilo

Então, não basta apenas aprender dicas para não roncar, se quiser garantir um descanso tranquilo durante a noite. Existem algumas outras informações importantes que podem influenciar em seu momento de repouso, confira quais são:

Praticar exercícios regularmente ajuda na qualidade do sono;

Mantenha hábitos de vida saudáveis;

Cuidado com a alimentação;

Cuide bem da sua saúde, ela impacta diretamente no sono;

Evite dispositivos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir;

Não tome estimulantes durante a noite.

Ainda, aproveite para conferir mais dicas incríveis que podem ajudar a diminuir problemas durante o sono. Então, tenha uma noite tranquila, acompanhando nossos conteúdos e ficando em dia com as novidades aqui no blog.