Veja como usar esse serviço no Nubank

Em situações onde o orçamento se torna apertado e os recursos financeiros escassos, uma alternativa prática e inovadora pode aliviar o aperto. O banco digital Nubank apresenta uma opção interessante: realizar um PIX utilizando o limite do cartão de crédito.

Nessa modalidade, o Nubank oferece a possibilidade de usar o limite do seu cartão de crédito para efetuar transferências via PIX, proporcionando uma saída viável quando os fundos são limitados. Uma das vantagens notáveis é que o montante transferido pode ser parcelado em até 12 vezes, no entanto, existe o acréscimo de juros.

Qual o valor máximo de transferências?

Com a introdução da funcionalidade PIX no crédito pelo Nubank, surge a questão: qual é o limite de valor para aproveitar essa alternativa? Desvendando essa dúvida, é importante lembrar que o PIX no crédito é uma maneira de realizar pagamentos utilizando o cartão de crédito, portanto, o valor máximo permitido nessa modalidade está intrinsecamente ligado aos limites estabelecidos para o cartão.

É essencial ressaltar que esses limites não são padronizados, visto que eles variam para cada cliente, de acordo com suas preferências e histórico de uso. Isso proporciona uma abordagem personalizada, permitindo que cada indivíduo estabeleça suas próprias restrições financeiras para se adequar às suas necessidades.

Veja como realizar um PIX no crédito no Nubank

A funcionalidade PIX no crédito oferecida pelo Nubank proporciona uma maneira conveniente de realizar transferências financeiras. Com duas abordagens distintas – utilizando uma chave PIX ou um QR Code – os usuários podem escolher o método que melhor se adapta às suas preferências.

Veja a seguir como fazer Pix com cartão de crédito no Nubank:

Na tela inicial do aplicativo, toque na opção “Área Pix” e, em seguida, em “Transferir”.

Insira o valor da transferência desejada.

Digite a chave Pix do destinatário.

Confirme os dados do beneficiário da transferência.

Clique em “Escolher como transferir” e, posteriormente, selecione “Cartão de Crédito”.

Escolha a quantidade de parcelas desejada.

Revise cuidadosamente os detalhes da transferência.

Finalize a transação digitando a senha de 4 dígitos.



Caso a preferência seja fazer um PIX no crédito utilizando o QR Code, o processo é um pouco diferente:

Na tela principal do aplicativo, acesse a opção “Pagar”.

Em seguida, clique em “ Pagar Pix com QR Code ” e selecione “Ler QR code”.

” e selecione “Ler QR code”. Escaneie o código QR e verifique os dados do destinatário.

Toque em “Escolher como pagar” e, depois, selecione “Cartão de Crédito”.

Escolha o número de parcelas desejado e revise todos os detalhes da transação.

Complete a operação inserindo a senha de 4 dígitos.

A funcionalidade PIX no crédito proporciona uma opção inovadora para efetuar pagamentos, permitindo que os consumidores utilizem o cartão de crédito para realizar transações e, ao mesmo tempo, optem por parcelar o valor utilizando o sistema PIX. Nesse modelo de pagamento, os vendedores recebem o montante total de forma imediata, enquanto os compradores têm a flexibilidade de dividir o valor total em parcelas.

Como já dito anteriormente, apesar das vantagens, esse serviço possui a cobrança de juros. Isso significa que antes de efetuar a operação, os clientes do Nubank devem se informar sobre o valor das taxas com o intuito de evitar problemas financeiros. É possível esclarecer dúvidas sobre o PIX no crédito nos canais oficiais do banco digital.