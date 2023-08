veja como usar o recurso no app

Agora, já é possível editar mensagem no WhatsApp, depois que você envia para algum contato. A função gerou certa comemoração entre os usuários, já que era um dos conteúdos mais pedidos para a empresa que desenvolve o app.

Então, se você ainda não conhece o novo recurso do aplicativo e quer entender como usar essa função, continue por aqui. Assim, não deixe de conferir mais outras funções importantes do app e seus benefícios.

Agora é possível editar mensagem no WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais populares entre os brasileiros. Hoje, se estima que a plataforma possua 165 milhões de usuários no país, o que dá mais ou menos 93% da população com uma conta no app, segundo a Revista Forbes.

Portanto, de tempos em tempos é necessário trazer atualizações, para complementar as ferramentas e recursos do aplicativo. Nas últimas semanas, a empresa que desenvolve o app anunciou um novo pack, com várias funções bem úteis.

Por exemplo, a possibilidade de editar mensagem no WhatsApp e não precisar enviar outro texto para corrigir possíveis erros. Antes, o app não oferecia esse recurso, e era preciso reenviar o conteúdo corrigido se houvesse erro na mensagem.

Esse é um processo natural de desenvolvimento do aplicativo, para incorporar cada vez mais melhorias. Dessa maneira, ele continua se tornando relevante adaptado para as necessidades dos usuários, no Brasil e no mundo.

Quais outras atualizações do pacote?

Além da edição de mensagens no WhatsApp, o pacote também ganhou outras funções na atualização. Por exemplo, a gravação de vídeos direto nas conversas, exatamente como nos áudios, para facilitar a comunicação.



A empresa também anunciou outra função que gerou comoção entre os usuários: em breve será possível transcrever os áudios que receber. Assim, a integração com o voice poderá digitar os áudios, caso esteja em uma situação onde não pode escutar o conteúdo.

Ainda, a empresa promete uma integração maior para segurança nos grupos, com a possibilidade de ocultar seus dados. A interação trará uma privacidade maior para os usuários, evitando divulgar o número e nome para contatos fora da agenda.

Como editar mensagem no WhatsApp?

Para aprender como editar mensagem no WhatsApp, é super simples. A função está disponível de forma intuitiva, no menu de opções do aplicativo. Por isso, confira como encontrar e usar esse recurso:

Primeiro, encontre a mensagem que você quer editar;

Em seguida, selecione tocando sobre ela e segurando;

Depois, toque nos três pontos no canto superior direito;

Então, toque em editar.

Assim que fizer esse processo, você verá a caixa de edição da mensagem abrir apenas na mensagem que quiser corrigir. Então, é só alterar o texto e tocar no botão de enviar. Uma notificação ficará ao lado, informando que aquele é um conteúdo editado.

Como apagar uma mensagem enviada no WhatsApp

Outra função interessante que o aplicativo oferece, além de ter como editar mensagem no WhatsApp, é apagar as que você já enviou. Assim, caso mande um conteúdo incorreto, pode deletar antes que seu contato perceba a confusão.

Esse foi uma das funções que os usuários mais solicitaram para o aplicativo, devido à limitação e problemas com envio de mensagens. Por isso, aprenda também como funciona o recurso, e como começar a usar agora mesmo:

Encontre a mensagem que você quer apagar em suas conversas;

Toque sobre ela e segure até ficar marcada (uma ou mais mensagens suas);

Em seguida, toque no ícone da lixeira, que está no canto superior direito;

Por fim, confirme a opção clicando em “apagar para todos”.

Porém, se você selecionar uma mensagem que outro contato enviou, essa opção não ficará disponível. Além disso, uma informação ficará na tela, avisando ao contato que um conteúdo foi removido da conversa.

Melhores funções do WhatsApp em 2023

Então, para usar o app de forma otimizada, é importante conhecer outros recursos úteis. Ainda, se quiser conhecer mais algumas funções incríveis do WhatsApp, deixamos uma lista com as principais opções que o aplicativo apresenta:

Ocultar o status online e o visto por último;

Enviar mensagens de vídeo no mesmo modelo de áudio;

Ocultar a foto de perfil para contatos específicos;

Enquetes em grupo e acompanhamento em tempo real;

Transcrição de áudios para textos (disponível apenas na versão Beta, por enquanto).

Ainda, é possível sair dos grupos sem que ninguém veja (um dos melhores recursos) e ocultar seus dados dentro deles. Assim, os outros participantes não conseguem ver seu contato, o que aumenta ainda mais a segurança.

Perguntas frequentes sobre editar mensagens no WhatsApp

Ainda, deixamos algumas perguntas comuns de usuários para você entender um pouco mais sobre os recursos do WhatsApp. Portanto, veja como aproveitar de forma completa o aplicativo, acompanhando este conteúdo até o final.

Existe um tempo para editar as mensagens?

Até o momento, não existe um limite de tempo para conseguir editar mensagem no WhatsApp, como no caso de apagar conteúdos. Então, é possível corrigir seus textos enviados pelo aplicativo mesmo depois de um período mais longo.

Tem como corrigir um texto no WhatsApp?

Sim, agora você também possui a função de editar mensagem no WhatsApp para corrigir um texto. Então, basta tocar sobre o conteúdo que quer corrigir e selecionar os três pontos no canto direito e toque em Editar, para reescrever o texto da mensagem.

Como apagar mensagem no WhatsApp?

Ainda, se você enviou um conteúdo errado e não quer fazer a edição, pode apagar a mensagem em até três dias. Para isso, basta selecionar o conteúdo e tocar sobre o ícone da lixeira, no canto direito da tela. Depois, toque em “apagar para todos” e confirme a opção.

Como baixar o WhatsApp no celular?

Para fazer o download do aplicativo em seu aparelho e ter como editar mensagens no WhatsApp, utilize as lojas oficiais de apps. No caso do Android, basta acessar a Play Store, e para o iOS, a App Store e instalar em seu iPhone.

Então, aproveite para conferir também outras dicas incríveis de tecnologia, redes sociais e outros conteúdos importantes. Dessa maneira, você pode encontrar tópicos úteis para melhorar ainda mais sua rotina usando essas ferramentas.