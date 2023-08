veja como você se sai

Hoje vamos trazer para você o desafio da farinha. E com ele o seu cérebro fará um belo exercício. Afinal de contas, é preciso testar suas habilidades com número e aspectos lógicos de uma forma geral. Será que você consegue passar com louvor nesse teste?

Para aumentar suas chances de acerto, o melhor é pegar um papel e uma caneta. Assim você poderá desenvolver o passo a passo completo desse enigma.

Veja se consegue acertar o desafio da farinha

Vamos para o nosso teste. O dono de uma venda recebeu uma encomenda de cinco sacos de farinha. Ele precisava pesar a mercadoria, e para isso iria usar uma balança que havia por lá:

O problema é que a balança desta venda estava com defeito, e não registrava alguns pesos. Dessa forma, ela não conseguia pesar entre 50 e 100 quilos. E os sacos de farinha pesavam justamente entre 50 e 60 quilos cada.

Apesar desse problema, o dono da venda pensou um pouco e conseguiu achar uma boa solução. Assim, ele começou a pesar os sacos de dois em dois. Dessa forma, ele pode deduzir o seguinte:

Com cinco sacos de farinha, se formaram 10 pares diferentes;

Dessa forma, ele teve que pesar em 10 vezes;

O resultado trouxe para ele 10 números em ordem crescente;

Os números foram 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120 e 121 quilos.

Com base em todas essas informações a pergunta é: quanto pesa cada saco de farinha de forma separada? Lembre-se de colocar essas informações no papel para descobrir a resposta.



Resposta do desafio da farinha

Então vamos lá. Primeiro, o gerente somou os 10 números de cada saco, obtendo como resultado 1.156 quilos. Esse resultado não foi maior nem menor do que o peso quádruplo de cada um, pois o peso individual de cada saco entra nessa soma quatro vezes.

Em seguida, o próximo passo é justamente dividir os 1.156 quilos por 4. Assim, é possível descobrir que os 5 sacos pesam 289 quilos. Pegou o raciocínio até aqui? Então vamos seguir.

Para facilitar o seu trabalho, o vendedor deu um número para cada saco de farinha, colocando-os na ordem de peso. Dessa forma, o mais leve levou o número 1 e o mais pesado o número 5. Feito isso, ele fez várias combinações e conseguiu descobrir que:

O primeiro e o segundo sacos juntos pesam 110 quilos;

O primeiro e o terceiro sacos juntos pesam 112 quilos;

Já o terceiro e o quinto sacos juntos pesam 120 quilos;

Por fim, o quarto e o quinto sacos juntos pesam 121 quilos.

Assim, somando o peso dos cinco sacos com a numeração dada a eles, o vendedor descobriu que, seguindo essa lógica, juntos eles têm um total de 231 quilos.

Então:

Diminuindo o total de 289 quilos por 231 quilos (soma do saco 1, 2, 4 e 5), temos o peso do saco número 3, que é de 58 quilos. Agora diminuímos dos 112 quilos os 58 e temos 54 quilos, o peso do saco número 1.

Agora diminuindo 54 de 110, descobrimos que o saco número 2 tem o peso total de 56 quilos. Subtraindo 54 de 120, podemos ver que o saco número 5 tem 62 quilos. Por fim, diminuindo 62 de 121, descobrimos que o saco 4 tem 59 quilos.

E então, conseguiu acertar?

O desafio da farinha é super complexo e desafiador, mas também muito divertido. Ele serve para testar capacidades lógicas, matemáticas e dedutivas das pessoas. E o melhor é que não precisa de cálculos muito complexos para resolvê-lo, basta analisa-lo com calma.

Se você gostou desse desafio e conseguiu acertá-lo, então passe-o para outras pessoas.