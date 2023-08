veja datas de pagamento atualizadas HOJE

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa fundamental no cenário social brasileiro, oferecendo suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade.

Programa Bolsa Família de agosto: cronograma e benefícios essenciais

Confira o cronograma de pagamentos para o mês de agosto, bem como as diversas modalidades de benefícios oferecidas pelo programa, visando entender seu impacto e importância.

O mês de agosto traz consigo a expectativa de suporte financeiro por meio do Bolsa Família. Os pagamentos destinados a esse período têm início previsto para a segunda quinzena do mês. Seguindo o calendário oficial, os depósitos dos benefícios serão iniciados a partir de sexta-feira, 18 de agosto, com término previsto até o dia 31 de agosto.

Os valores destinados às famílias beneficiárias serão distribuídos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, uma abordagem organizada que facilita o processo de pagamento.

Modalidades de benefícios adaptados

O Bolsa Família compreende um leque diversificado de modalidades de benefícios, cada uma adaptada para atender às distintas necessidades das famílias beneficiárias:

BRC – Benefício de Renda de Cidadania: garante um suporte financeiro de R$ 142 por membro da família, contribuindo para a renda mínima necessária.

BCO – Benefício Complementar: proporciona um valor extra às famílias cuja soma dos benefícios não atinge o patamar de R$ 600, garantindo que um montante mínimo seja alcançado.

BPI – Benefício Primeira Infância: destinado a crianças com até sete anos de idade, esse benefício de R$ 150 auxilia no enfrentamento das despesas relacionadas aos cuidados dos mais jovens.



BVF – Benefício Variável Familiar: acrescenta R$ 50 aos beneficiários que se enquadram na categoria de gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos.

BVN – Benefício Variável Familiar Nutriz: a partir de setembro, esse benefício irá proporcionar um valor adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses de idade, visando auxiliar no cuidado com os recém-nascidos.

BET – Benefício Extraordinário de Transição: implementado em situações específicas, esse benefício tem como objetivo garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o valor do programa anterior (Auxílio Brasil). O pagamento desse benefício excepcional será mantido até maio de 2025.

Calendário

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto, de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

Impacto e mudanças

No mês de julho, o benefício médio concedido pelo Bolsa Família atingiu a marca de R$ 684,17. Essa cifra impactou positivamente cerca de 20,9 milhões de famílias beneficiárias, totalizando recursos na ordem de aproximadamente R$ 14 bilhões.

Uma mudança notável que ocorreu a partir de março deste ano foi o aumento do valor mínimo de renda para que as famílias possam ser elegíveis ao Bolsa Família. Agora, famílias com renda de até R$ 218 por pessoa podem se qualificar, em comparação com o limite anterior de R$ 210 por pessoa.

Critérios de elegibilidade e compromissos

A fim de serem consideradas elegíveis para o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir critérios nas esferas de saúde e educação. Esses critérios incluem a garantia da frequência escolar obrigatória para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. Bem como, a realização de acompanhamento pré-natal para gestantes. Além do monitoramento nutricional (peso e altura) das crianças de até sete anos e a adesão ao calendário nacional de vacinação.

Uma etapa crucial para as famílias beneficiárias é garantir que, ao matricular uma criança na escola e ao realizar a vacinação nos postos de saúde, seja informado que a família é beneficiária do Bolsa Família.