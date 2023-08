veja datas de pagamento da aposentadoria

O Ministério da Previdência Social divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios do INSS referente ao mês de setembro de 2023. Essas informações são essenciais para os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas que aguardam o recebimento de seus repasses.

Para saber quando irá receber o benefício do INSS, é necessário observar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. É importante ressaltar que os beneficiários com histórico de recebimento seguirão o padrão habitual.

Calendário de pagamentos do INSS em setembro

O calendário de pagamentos do INSS para setembro de 2023 é dividido de acordo com a faixa de benefício, sendo uma para aqueles que recebem até um salário mínimo e outra para os beneficiários com renda mensal acima desse valor.

Benefício até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 28 de setembro;

Final 3: 29 de setembro;

Final 4: 30 de setembro;

Final 5: 1º de outubro;

Final 6: 4 de outubro;

Final 7: 5 de outubro;

Final 8: 6 de outubro;

Final 9: 7 de outubro;

Final 0: 8 de outubro.

Benefício acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 4 de outubro;

Finais 2 e 7: 5 de outubro;

Finais 3 e 8: 6 de outubro;

Finais 4 e 9: 7 de outubro;

Finais 5 e 0: 8 de outubro.

Como consultar o extrato do INSS?



Os segurados do INSS têm a opção de consultar o extrato do benefício por meio do aplicativo oficial ou do site “Meu INSS“. Para acessar essas plataformas digitais, é necessário utilizar a conta Gov.br, que é o login unificado para os serviços do governo federal.

Por meio do aplicativo e do site, os segurados podem conferir informações importantes, como o extrato de pagamentos, os valores previstos para o próximo calendário, as datas de pagamento e também agendar ou reagendar perícias. Além disso, é possível utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios oferecidos pelo INSS

O INSS oferece diversos benefícios importantes para os cidadãos brasileiros. Além das modalidades de aposentadoria, como a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez, existem outros benefícios que merecem destaque.

Auxílio-doença

O auxílio-doença é um benefício destinado aos trabalhadores que ficam temporariamente incapacitados para o trabalho devido a uma doença ou acidente. O segurado precisa comprovar a sua incapacidade por meio de exames médicos e perícia realizada pelo INSS.

Auxílio-reclusão

O auxílio-reclusão é um benefício pago aos dependentes do segurado que está preso em regime fechado ou semiaberto. Para ter direito a esse benefício, é necessário que o segurado tenha contribuído para o INSS antes de ser preso.

Pensões

As pensões são benefícios pagos aos dependentes do segurado que faleceu. Esses dependentes podem ser o cônjuge, os filhos menores de idade ou os filhos com deficiência.

Salário-família

O salário-família é um benefício pago aos segurados que possuem filhos menores de 14 anos ou filhos com deficiência. O valor desse benefício varia de acordo com a renda do segurado.

Salário-maternidade

O salário-maternidade é um benefício pago às mulheres que acabaram de dar à luz ou adotaram uma criança. Esse benefício tem a finalidade de garantir uma licença remunerada para que a mãe possa se dedicar aos cuidados do recém-nascido.

Pecúlio

O pecúlio é um benefício pago aos dependentes do segurado que faleceu enquanto ainda estava trabalhando. Esse benefício é uma espécie de seguro de vida.

Seguro-defeso

O seguro-defeso é um benefício pago aos pescadores profissionais durante o período de defeso, que é o período em que a pesca é proibida para a preservação das espécies.

Em resumo, o calendário de pagamentos do INSS para setembro de 2023 traz as datas de pagamento para os aposentados e pensionistas. É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas correspondentes ao seu número final do cartão de benefício. Além disso, é possível consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo oficial ou do site “Meu INSS”. O INSS oferece diversos benefícios, como o auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, pecúlio e seguro-defeso, que visam garantir a proteção social dos cidadãos brasileiros.