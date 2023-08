veja DICAS e evite os ERROS COMUNS em seu CV

Na hora de procurar um emprego, saber como fazer um currículo é uma das habilidades que pode te aproximar da contratação. Afinal, é através desse documento que o recrutador irá analisar suas principais informações e competências profissionais.

Portanto, se você vai partir para o mercado de trabalho e não sabe por onde começar, vamos te ajudar nessa etapa. Assim, aproveite para conferir algumas dicas importantes e escreva um currículo profissional de interesse.

Passo a passo para entender como fazer um currículo

Escrever um bom currículo exige, acima de tudo, organização e planejamento. Assim, você consegue manter os dados essenciais para que o recrutador entenda seu perfil de trabalho. Por isso, confira um passo a passo para iniciar seu documento.

1.Cabeçalho com informações básicas

A primeira parte importante na hora de fazer um currículo é incluir um bom cabeçalho, bem organizado e com as informações básicas. Mantenha em mente, que todas as partes de um currículo são importantes, e refletem sua personalidade e estilo de trabalho.

Portanto, deixe todas as informações claras e fáceis de encontrar, tornando mais simples para o recrutador fazer a leitura. Segundo um estudo do Banco Nacional de Empregos (BNE), cerca de 45% dos recrutadores eliminam os currículos nos primeiros 20 segundos.

Outro ponto importante é manter os dados básicos para que o recrutador possa te encontrar e agendar uma entrevista. Por isso, confira quais as informações que podem estar em seu cabeçalho do CV:

Nome completo;

Cargo para o qual irá aplicar;

Endereço de e-mail (com alias profissional);

Número de telefone (com código internacional e DDD);

Redes sociais ou sites profissionais.

2.Resumo profissional – como fazer um currículo

O resumo profissional é um texto breve, de 4 ou 5 linhas, contando um pouco sobre o que você já realizou. Assim, evite conteúdos padrão, copiados da internet ou que não reflitam seu real perfil de trabalho para a empresa.

Dessa maneira, escreva o conteúdo focando na vaga para a qual irá se candidatar. Conte um pouco sobre porque a empresa deve te contratar, e os motivos que te tornam uma solução para o time, agregando na evolução da companhia.

3.Adicione suas experiências

As experiências de trabalho são outros locais onde você já desempenhou funções parecidas com a vaga para qual irá se candidatar. Assim, podem mostrar seu conhecimento do mercado e expertise no cargo que desempenha.

Porém, se você ainda não possui experiência, pode inserir trabalhos que realizou como voluntário, ou estágios durante a graduação. O importante é valorizar suas habilidades e mostrar que pode preencher a vaga de forma competente.

4.Hora de incluir a formação – como fazer um currículo

A sua formação profissional pode ser uma das partes mais importantes, na hora de fazer um currículo. Por isso, não deixe de adicionar todos os conteúdos relevantes, como a data de conclusão, instituição onde se formou e se houverem, realizações importantes.

Além disso, mantenha a ordem cronológica inversa: da última conclusão, para a primeira. Se tiver cursos livres, também pode adicionar como forma de complementar sua expertise no cargo. E se tiver muitas formações, valorize as que podem ajudar na vaga em específico.

5.Habilidades (técnicas e de comportamento)

Na hora de fazer um currículo, é importante adicionar também suas principais habilidades. Elas se dividem em técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills), de acordo com seus conhecimentos adquiridos, ou maneira de se relacionar no ambiente de trabalho.

Por exemplo, você pode listar os cursos livres adicionais que realizou, suas habilidades em informática ou idiomas. No caso das comportamentais, pode incluir as principais características do perfil profissional e relacionamento em equipe.

6.Seções adicionais em seu CV

Ainda, é importante também inserir informações adicionais, como prêmios, realizações de impacto, idiomas e até mesmo intercâmbios, se houverem. Assim, essa é mais uma sessão que pode tornar seu currículo atrativo e dar ênfase para aprimoramentos.

Porém, não esqueça de somente inserir o que for viável, ou relevante para a vaga que você quer se candidatar. Por exemplo, se sua vaga é para análise de dados, não vale a pena colocar o último campeonato que sua equipe de tênis venceu.

7.Carta de apresentação (opcional)

Por fim, outro elemento que pode (ou não) ser opcional na hora de fazer um currículo, mas faz uma diferença, é a carta de apresentação. Assim, você pode “vender” seu perfil profissional através de um texto corrido, em uma página A4, com tamanho 12.

Dessa maneira, você consegue mostrar mais habilidades, como a escrita, síntese de informações e principais habilidades. Valorize sua competência, mas sem exagerar demais na hora de escrever. Confira algumas dicas para escrever sua carta:

Faça uma introdução breve, falando sobre suas intenções;

Conte suas principais realizações ao longo do texto;

Verifique quais habilidades e conteúdos são mais relevantes;

Mantenha o texto em no máximo 25 linhas;

Use a linguagem formal, sem excesso;

Inicie e finalize com uma saudação ao recrutador ou departamento da empresa.

Assim, você garante que fará um documento bom, sem exageros e atrativo para os recrutadores. Porém, como é um conteúdo opcional, avalie bem a necessidade de incluir em sua candidatura, ou se poderá causar mais prejuízos.

Erros mais comuns na hora de fazer um currículo

Além disso, é importante entender também quais erros evitar na hora de fazer um currículo. Afinal, não basta somente colocar bons conteúdos, mas se prevenir de equívocos que podem acabar desclassificando sua candidatura.

Por exemplo, a falta de informações básicas para que o recrutador te encontre, como e-mail ou número de telefone. Ainda, confira mais alguns problemas que podem prejudicar seu CV na hora de encontrar um emprego:

Erros de português e ortografia nas seções;

Incluir pretensão salarial no documento;

Não adicionar informações básicas;

Informações que gerem viés: endereço, idade, estado civil e se possui filhos;

Excesso de informação desnecessária;

Textos com linguagem muito informal ou gírias;

Focar em cargos para os quais você não tem habilidades básicas.

Então, outra dica importante para te ajudar a criar um currículo profissional é criar seus textos personalizados para cada vaga. Dessa maneira, você evita conteúdos muito genéricos e causa uma boa impressão em seu futuro empregador.

Então, outra dica importante para te ajudar a criar um currículo profissional é criar seus textos personalizados para cada vaga. Dessa maneira, você evita conteúdos muito genéricos e causa uma boa impressão em seu futuro empregador.