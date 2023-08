Veja lista com 4 editais abertos para NÍVEL MÉDIO

Os concursos para nível médio são uma ótima dica para quem deseja se estabilizar no mercado de trabalho. Por conta disso, separamos alguns editais com ótimas oportunidades.

A seguir as vagas são para vários cargos e os salários podem ultrapassar R$ 5 mil. Veja a lista abaixo.

Editais abertos para nível médio

Veja a lista

CRC RJ

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro anuncia oportunidades para nível médio e superior.

As inscrições estão abertas para 173 vagas, sendo 23 imediatas e outras para formação de cadastro reserva. Os cargos de auxiliar contábil (1 vaga + 10 CR) e técnico em informática (1 + 10 CR) exigem ensino médio com curso técnico na área. Os respetivos salários iniciais são de R$ 2.734,11 e R$ 4.389,56.

Para superior são os seguintes cargos: advogado (1 + 10 CR), analista administrativo (8 + 40 CR), analista de sistemas (1 + 10 CR), analista jurídico (1 + 10 CR), contador (2 + 20 CR) e fiscal contador (8 + 40 CR). Os salários ultrapassam R$ 7 mil.

Os interessados poderão se inscrever através do site Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), organizador do processo de seleção. O concurso vai contar com as seguintes fases:



Você também pode gostar:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório, para nível superior.

CREA GO – edital nível médio

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás anuncia concurso para nível médio e superior. As vagas para médio são:

agente de fiscalização (2 vagas + 12 CR), assistente administrativo (16 + 96 CR) e motorista (1 + 6 CR). Os salários iniciais variam de R$ 2.625 a R$ 4.974,29.

Já as oportunidades para superior são: analista de área (7 + 42 CR), analista de área – advogado (3 + 18 CR), analista de área – contador (2 + 12 CR), analista de área – controlador interno (2 + 12 CR), analista de área – TI (10 + 60 CR), analista de fiscalização – engenheiro agrônomo (5 + 30 CR), analista de fiscalização – engenheiro ambiental (1 + 6 CR), analista de fiscalização – engenheiro civil (7 + 42 CR), analista de fiscalização – engenheiro de minas ou geólogo (2 + 12 CR), analista de fiscalização – engenheiro eletricista (4 + 24 CR), analista de fiscalização – engenheiro mecânico (2 + 12 CR) e analista de fiscalização – engenheiro químico (1 + 6 CR). As remunerações variam de R$ 6.171,08 a R$ 11.260,27.

O concurso será dividido das seguintes formas:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para nível superior.

As provas estão marcadas para dia 29 de outubro.

CREFITO PI- nível médio

O concurso anuncia um total de 400 vagas. As vagas são do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Piauí — 14ª Região.

As oportunidades são divididas da seguinte forma:

11 para contratação imediata;

424 para CR (cadastro reserva).

Além da remuneração, os servidores terão vale-alimentação, vale-transporte e plano de cargos, carreiras e salários. Além de Teresina, onde fica a sede do órgão, há chances para trabalhar em Bom Jesus e Parnaíba.

As oportunidades para nível médio são:

assistente administrativo (1 posto + 34 CR), auxiliar administrativo (2 + 43 CR) e técnico em informática (25 CR)

A inscrição pode ser feita através do portal Quadrix. As provas estão marcadas para o dia 08 de outubro.

ARES PCJ

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí anuncia vagas para médio e superior.

O cargo de assistente administrativo (1 vaga) requer escolaridade mínima de ensino médio completo e recebe o salário inicial de R$ 3.807,92.

Vale lembrar que além da remuneração, estão disponíveis os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação de R$ 905, auxílio-transporte de R$ 224,77, reembolso de plano de saúde individual ao empregado e aos seus dependentes legais e reembolso auxílio-creche de R$ 498,53 para filhos até 6 anos, devidamente matriculados.

Os interessados poderão se inscrever através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) até o dia 0 dia 05 de setembro.

As provas estão marcadas parao dia 29 de outubro e contarão com áreas gerais e específicas.