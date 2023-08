veja lista de 5 prefeituras com editais para 2023

O concurso público ainda configura uma das maiores estratégias para conseguir estabilidade e melhoria de vida. Por conta disso, separamos as principais oportunidades ofertadas por prefeituras em todo o país.

Os certames estão abertos ou iminentes e as vagas são para níveis de escolaridade. Veja lista a seguir.

Concurso público- editais das prefeituras

Prefeitura de Jacareí – São Paulo

A prefeitura de Jacareí (SP) divulgou que será publicado edital para preenchimento de 30 vagas e vários cargos. Confira lista com as oportunidades ofertadas:

Auditor Fiscal Ampla concorrência: 4 vagas PCD: 1 vaga

Economista Ampla concorrência: 1 vagas

Executivo Público Ampla concorrência: 4 vagas PCD: 1 vaga

Técnico em Gestão Municipal Ampla concorrência: 13 vagas PCD: 2 vagas

Técnico em Tecnologia da informação Ampla concorrência: 4 vagas PCD: 1 vaga.



Acesse o edital por meio do site da prefeitura do município. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 5 de agosto até o dia 24 de agosto, através da banca organizadora, mediante o pagamento da taxa de R$ 10,00.

Prefeitura de Piracanjuba – Goiás

O município de Piracanjuba (GO) está com edital publicado com oferta de 230 vagas imediatas e mais 690 vagas destinadas para a formação de cadastro de reserva para níveis fundamentais, médio, técnico e superior de formação. As remunerações podem ultrapassar R$ 7 mil.



Alguns dos cargos são: eletricista, pedreiro, coveiro, maqueiro, auxiliar de consultório, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, fiscal de tributos, motorista socorrista, assistente jurídico, biomédico, dentre vários outros.

As inscrições acontecerão no site da banca Fundação Aroeira entre os dias 1/9 e 25/9. As provas estão marcadas para o dia 5 de novembro.

Prefeitura de Caucaia – Ceará

O prefeito de Caucaia (CE), Vitor Valim, anunciou 1.903 vagas no que, de acordo com ele, será o maior concurso da história do município.

O edital deste concurso público ainda não saiu, contudo, é esperado ainda para este ano. As vagas são para provimento imediato e formação de cadastro reserva.

A oferta será para vagas como arquiteto, assistente social, engenheiro, fisioterapeuta, médico, professores, entre outros. Só na área da educação serão 530 vagas, na de saúde serão 260.

O último edital aconteceu em 2016 e foram 401 vagas abertas, além do cadastro de reserva, para áreas como educação, de saúde, fiscal e guarda municipal

A jornada de trabalho varia de acordo com o cargo e os salários aproximam de R4 4 mil .

Outros editais de concurso público

Prefeitura Teresina – Piauí

O edital para concurso 2023 em Teresina (PI) foi anunciado e serão quase 5 mil vagas ofertadas. As oportunidadess sejam para os seguintes cargos:

professor do primeiro ciclo

professor do segundo ciclo

pedagogo

psicopedagogo

Outras 17 áreas profissionais que integram a área da educação devem ser contempladas e as oportunidades serão para níveis médio e superior. Os professores poderão ter remuneração acima de R$ 5 mil, desde que cumpram jornada de 40 horas.

Prefeitura de Florianópolis – Santa Catarina

O concurso público já conta com banca organizadora do concurso para a prefeitura de Florianópolis já foi escolhida, portanto o edital é iminente! A FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau) foi selecionada como a responsável pela seleção. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

A administração anunciou que o edital seria publicado na primeira quinzena de agosto.

Serão ofertadas oportunidades para várias áreas de atuação como Guarda Municipal e cargos administrativos. A quantidade de vagas ainda não foi disponibilizada. O último edital foi liberado em 2015 e vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Com carga horária de 40 horas semanais, o salário, na época, era de R$ 1.370,80.