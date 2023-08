veja lista de editais com salários de até R$ 8 mil

O concurso para advogado tem sido um dos mais procurados atualmente. Em razão disso, separamos uma lista com vagas abertas pelo país.

Veja os editais, com salários, benefícios e todos os esclarecimentos.

Concurso para advogado

Confira as oportunidades do concurso para advogado

CRC RJ

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC RJ) anuncia edital com várias oportunidades. Ao todo são 173 vagas sendo 11 para advogado. O quantitativo é para oportunidade imediata e formação de cadastro.

Além dos salários, os servidores ainda receberão:

auxílio-alimentação ou refeição no valor de R$ 35 por dia útil;

assistência médica, hospitalar; e

vale-transporte.

As inscrições serão recebidas até as 16h do dia 11 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), organizador do processo de seleção.

O concurso será dividido em três etapas:



prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório, para nível superior.

CRM TO

O Conselho Regional de Medicina do Tocantins anuncia que o edital está aberto para inúmeros cargos, inclusive para advogado.

Entre os benefícios estão:

assistência médica;

auxílio-alimentação no valor de R$ 817,40;

auxílio-creche;

auxílio-transporte;

folga natalícia;

licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias; e

auxílio-funeral.

As inscrições serão recebidas até o dia 11 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), organizador do processo de seleção.

A prova será dividida entre as seguintes disciplinas:

40 itens de conhecimentos básicos;

30 de conhecimentos complementares; e

50 de conhecimentos específicos.

Cijun- concurso para advogado

A Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun) anuncia edital com vagas para diversos cargos. Há oportunidades para advogado. A jornada e de 40 horas semanais. Conheça os cargos:

Auxiliar de Manutenção Júnior (CR);

Técnico Administrativo Júnior (1);

Técnico de TI Júnior (3);

Advogado Pleno (1);

Analista Administrativo Júnior – Financeiro (CR);

Analista Administrativo Júnior (CR);

Analista Administrativo Júnior – Recursos Humanos (1);

Analista Administrativo Pleno (1);

Analista de Dados Pleno (1);

Analista de Segurança da Informação Pleno (1);

Analista de TI Júnior (Redes e Serviços) (3);

Analista de TI Júnior (Desenvolvedores) (5);

Analista de TI Pleno (1);

Analista de TI Júnior Geoprocessamento (1);

Analista de TI Júnior Mobile (1);

Analista de TI Júnior Portais e Sites (1);

Arquiteto de Redes Pleno (1);

Arquiteto de Sistemas Pleno (1);

Auditor de Sistemas Pleno (CR);

Auditor Interno Pleno (CR);

Designer de UX Pleno (1); e

Engenheiro de Telecom Pleno (1).

Codeba

O concurso Codeba anuncia vagas para diversos cargos. São oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva.

As inscrições serão recebidas até o dia 21 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), organizador do processo de seleção.

O concurso será dividido em três fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para nível superior, exceto APO – advogado; e peça processual ou parecer jurídico, de caráter eliminatório e classificatório, para APO – advogado.

As disciplinas cobradas foram:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemático;

noções de informática;

legislação específica; e/ou

conhecimentos específicos.

As provas estão previstas para o dia 19 de novembro. Confira mais um concurso para advogado

CORE MG

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais anuncia 441 vagas, , sendo 11 para contratação imediata e 430 para formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades.

Já para a carreira de advogado júnior (1 + 30 CR), a exigência é de ensino superior completo em direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. A remuneração é de R$ 8.296,73.

O certame ainda oferta os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação no valor de R$ 40,50 por dia útil trabalhado; plano de saúde; e vale-transporte.

As inscrições serão recebidas até as 16h do dia 21 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

CORE RS

As inscrições do concurso Core RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) estão abertas e com vagas para advogado.

Ao todo são 236 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

O cargo de advogado (30 CR) requer ensino superior completo em direito e recebe a remuneração de R$ 5.044,46. Os aprovados receberão os seguintes benefícios:

vale-alimentação no valor de R$ 400;

vale-refeição no valor de R$ 35 por dia útil trabalhado;

plano de saúde com coparticipação;

vale-transporte; e

plano odontológico.

Os interessados poderão se inscrever até as 16 do dia 24 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

As provas estão marcadas para o dia 08 de outubro.